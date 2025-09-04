Oszaka két játszmában elődöntős a US Openen

Szerda éjjel előbb a női torna kétszeres győztese, az idei verseny 23. kiemeltje, Oszaka Naomi és a 11. helyen rangsorolt cseh Karolína Muchová csapott össze egymással, s a találkozó a korábbi világelső japán viszonylag sima sikerét hozta. Noha az első játszmában a sorozatban harmadik US Open-elődöntőjére hajtó Muchová az első játékban rögtön bréklabdához jutott, ezt nem tudta kihasználni, s a szettben már nem is volt több lehetősége elvenni Oszaka adogatójátékát. Sokáig a japán sem jutott bréklabdához, végül azonban 5:4-es vezetésénél két fogadóelőnyhöz is, és a másodikat kihasználva 37 perc alatt megnyerte a játszmát. A második felvonás már szorosabban alakult, az elején és a végén is történt gyors brékváltás után rövidítés döntött a jobban koncentráló Oszaka javára. Ezzel a 27 éves teniszező öt év után jutott ismét elődöntőbe a US Openen – itt jegyezzük meg, hogy Oszaka eddig négyszer jutott túl Grand Slam-viadalon a negyedik fordulón, s mind a négy tornát meg is nyerte.

Hasonlóan sima mérkőzést hozott a magyar idő szerint már csütörtök hajnalban kezdődő olasz házi rangadó: a világelső és címvédő Jannik Sinner mindössze hét játékot veszítve győzte le a 10. kiemelt Lorenzo Musettit. Sinner nem sok időt hagyott honfitársának az akklimatizálódásra, mire ugyanis Musetti megérkezett a mérkőzésbe, Sinner már 5:0-ra el is húzott, s végül 27 perc alatt zsebre is vágta az első játszmát. A második szettre ugyan Musetti valamelyest feljavult, de így is csupán arra futotta az erejéből, hogy 4:4-ig tartsa a lépést a 24 éves dél-tirolival, aki egy brék után 47 perc alatt megduplázta az előnyét. A harmadik szett elején aztán viszonylag hamar eldőlt, hogy nem lesz negyedik, miután Sinner fogadóként rögtön elvette Musetti adogatását, majd a végén ismét megtette ezt, így kereken két óra játék után bejutott a legjobb négy közé, ahol Félix Auger-Aliassime lesz az ellenfele.

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES

NEGYEDDÖNTŐ

Oszaka (japán, 23.)–Muchová (cseh, 11.) 6:4, 7:6 (7–3)

FÉRFI EGYES

NEGYEDDÖNTŐ

Sinner (olasz, 1.)–Musetti (olasz, 10.) 6:1, 6:4, 7:2