Besötétedett Wimbledonban, Fucsovics döntő szettről folytatja a mérkőzését pénteken

WIMBLEDON, LONDON (53.550 millió font, fű)

FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ

Fucsovics Márton–Gaël Monfils (francia) 6:4, 1:6, 4:6, 7–6 (7–5) – sötétedés miatt félbeszakadt

Ötödször találkozott a két játékos – füvön először –, az eddigi négy mérkőzésből háromszor Gaël Monfils nyert, legutóbb viszont Fucsovics Márton. A francia teniszezőnek nem a fű a kedvenc borítása, ráadásul 38 évesen ötszettes meccsel kezdett, ami jól előjel lehetett ellenfelének, még akkor is, ha a nyíregyházi versenyző is öt játszmában jutott túl az első fordulón.

A mérkőzés nehezen indult Fucsovics számára, a második gémben három bréklabdát kellett hárítania, miközben fogadóként nem volt esélye játékot nyerni. A játszma közepén fordult a kocka, 3:3-nál love game-mel brékelt, majd két bréklabdát hárítva került egy játékra a szett megnyerésétől. Ellenfele könnyedén játszmában maradt, majd a magyar játékos egy bréklabdát hárított, és a harmadik lehetőségéből lezárta a szettet (6:4).

Aztán érthetetlen módon nagyon visszaesett élteniszezőnk játéka, egyre-másra jöttek a rontások tőle, és brékhátrányba is került. Ekkor meglehetősen dekoncentráltan teniszezett, pillanatok alatt 0:4 lett az állás, és hiába volt a következő gémben bréklabdája, nem tudott szépíteni. Fucsovicsnak egy játék azért összejött, de Monfils magabiztosan hozta a szervagémjét, és ezzel a játszmát is, pedig mindösszesen négy nyerőt ütött ebben a szettben (1:6).

Nehéz helyzetben sem adta fel Fucsovics Márton (Fotó: Getty Images)

Nehezen mászott ki a gödörből a 33 éves magyar teniszező, majdnem rögtön hátrányba került, azonban két bréklabdát hárítva hozta az adogatójátékát. Fucsovics sajnos továbbra is sokat hibázott, 2:2-nél pedig brékhátrányba került, de szerencsére Monfils is elővette a rosszabbik formáját, és semmire veszítette el az adogatójátékát. Az újabb hullámvölgy 4:4-nél érkezett el Fucsovicsnál, a francia teniszező brékelt, aztán pedig kiszerválta a játszmát (4:6).

Hullámzó volt a negyedik szett is, amit Fucsovics 3:0-val kezdett, köszönhetően annak, hogy a második gémben semmi 40-ről fordított és brékelt. Úgy tűnt, innen egyenes út vezet a játszmagyőzelem felé, azonban újabb hibákat vétett a nyíregyházi teniszező, és hamar 3:5-re módosult az állás. Megszakadt a rossz sorozat, Fucsovics hozta a szervagémjét, aztán három bréklabdához juttatta magát, amiből az elsőt ki is használta. Tie-breakbe torkollott a szett, és mind a ketten többször is elveszítették az adogatásukat, majd az első játszmalabda a magyar játékos előtt adódott, és egy bravúros röptével élt is vele, így döntő szettre mentette a mérkőzést (7:6).

Ez nem kis teljesítmény annak tükrében, hogy a találkozón eddig 69 ki nem kényszerített és 10 kettős hibát vétett Fucsovics… A folytatás azonban péntekre marad, ugyanis a külső pályán – mint amilyen ez a 18-as számú is – magyar idő szerint 22 óráig lehet játszani, utána már a látási viszonyok nem teszik lehetővé, így az a döntés született, hogy a döntő játszmába már csütörtök este nem kezdenek bele a felek.