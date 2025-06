Carlos Alcaraz egymás után harmadszor is győzne Wimbledonban

Bomba formában van Carlos Alcaraz (ATP-2.) – a 22 éves spanyol kiválóság április óta 28 mérkőzést játszott le, és ebből csupán egyet, a salakos barcelonai 500-as döntőjét veszítette el a dán Holger Rune ellen április közepén. Azóta viszont legyőzhetetlen, 18 meccses veretlenségi sorozatnál tart, egymás után megnyert egy 1000-es tornát (Róma), egy Grand Slam-versenyt (Roland Garros) és egy 500-as viadalt (London), az utóbbit ráadásul már füvön, a Queen’s Clubban. Alcaraz 2023 és 2024 után sorozatban harmadszor győzhet Wimbledonban – ő lehetne az ötödik a férfiaknál, aki leg­alább háromszor győz az angol nyílt teniszbajnokságon az open érában Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer és Novak Djokovics után. Az életkort tekintve viszont csak a svéd Borg veszi fel vele a versenyt, aki 1976 és 1980 között egymás után ötször emelte fel a serleget, és a harmadik sikerénél, 1978-ban ugyanúgy 22 esztendős volt, mint most Alcaraz.

Előzetesen tehát a spanyol végső sikere valószínűsíthető, hogy valóban nyer-e, jórészt attól függ, a világelső olasz Jannik Sinner kikeveredik-e kisebb hullámvölgyéből. A nem saját hibájából tavaly doppingügybe keveredő, emiatt az Australian Open után három hónapos eltiltást kapó 23 éves olasz úgy tért vissza májusban a római mestertornán, hogy hazai pályán mindenkinek megmutatja, nem viselték meg a történtek. Úgy tűnt, így is van, de a fináléban spanyol riválisa sokkal stabilabb volt, két szettben kikapott tőle, és megszakadt 26 meccses veretlenségi sorozata. A Roland Garroson Sinner hasonlóképp simán menetelt, a döntőben viszont kétjátszmás előnyről, meccslabdákról kikapott Alcaraztól – fájdalmas gyomros volt neki.

Erről beszélt Angelo Mangiante olasz újságíró is a Tutti Convocati című olasz rádióműsorban: Sinner azért késett a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóról, mert a pályáról levonulva tizenöt percig sírt az öltözőben, mivel nem bírta el azt sem, hogy a párizsi közönség egyre inkább a hatalmas felzárkózást bemutató Alcaraz mellé állt. Sinner azóta két csapattagjától is megvált: Marco Panichi erőnléti edző és Ulises Badio fizioterapeuta korábban Novak Djokoviccsal dolgozott együtt, és a tavaly szeptemberi US Open-győzelmet követően igazoltak Sinnerhez. Vagyis egy évet sem töltöttek együtt az olasszal, aki erről azt mondta, nincs rá hatással, és készen áll, hogy legjobb játékát mutassa Wimbledonban.

A nőknél gyakorlatilag megjósolhatatlan, ki lehet a bajnok: az elmúlt nyolc évben nyolc különböző győztest láthatott a közönség, a címvédésre most is csekély az esély. A tavalyi győztes cseh Barbora Krejcíková (WTA-16.) hátsérülés miatt csak májusban kezdett versenyezni idén, hat meccséből hármat nyert meg, és a múlt heti eastbourne-i 250-es negyeddöntőjétől visszalépett jobb combjának sérülése miatt – ami viszont nem volt annyira súlyos, hogy ne induljon el Wimbledonban. Egyébként jó eséllyel kilencedszer is új bajnokot avatnak, és ehhez nem is kell meglepetésemberre gondolni, elég csak a ranglista elejét figyelembe venni: az idén két Grand Slam-döntőjét egyaránt elveszítő világelső, a fehér­orosz Arina Szabalenka, a Roland Garros-győztes Coco Gauff (2.) és a múlt heti Bad Homburg-i füves 500-ason több mint egy év kihagyás után újra WTA-finálét játszó Iga Swiatek (4.) sem nyert még itt, a Bad Homburgban Swiateket legyőző amerikai Jessica Pegulának (3.) és a tavalyi wimbledoni finalista olasz Jasmine Paolininek (5.) pedig egyáltalán nincs még GS-címe.

Bondár Anna (jobbra) és Gálfi Dalma Egyesben a magyar nők hétfőn, a férfiak kedden kezdenek Wimbledonban. Bondár Anna (WTA-75.) a kétszeres itteni elődöntős ukrán Elina Szvitolinával (13.), Gálfi Dalma (110.) a szabadkártyás brit Harriet Darttal (152.) találkozik. A szerencsés vesztes Fucsovics Márton (ATP-105.) az amerikai Aleksandar Kovaceviccsel (75.), míg Marozsán Fábián (58.) a selejtezős ausztrál James McCabe-bel (181.) küzdhet.

A párosküzdelmek szerdától zajlanak. Marozsán és az olasz Mattia Bellucci szabadkártyás britekkel (Johannus Monday, David Stevenson) játszik, Bondár és a japán Ucsidzsima Mojuka pedig az első kiemelt Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai kettőssel. A 10. kiemelt Babos Tímea a brazil Luisa Stefanival az oldalán a Jaqueline Cristian, Magali Kempen román, belga duó, míg a 13. kiemelt Stollár Fanny és az orosz Irina Hromacsjova a szerb Alekszandra Krunics és a holland Suzan Lamens ellen indít. Bondár és Szvitolina a Garros után ismét összecsap

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

