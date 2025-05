Marozsán Fábián úgy érzi, összességében jó úton jár

Marozsán Fábián szerdán egy esőszünettel megszakított összecsapáson két játszmában kikapott Matteo Arnalditól, s a menedzsmentje közleménye szerint a magyar játékos a vereség ellenére is úgy véli, hogy élvezhető mérkőzést játszott az olasszal.

„Esőszünet volt, és a pálya is veszélyes az időjárás miatt, nehéz volt a labda. Mindezek ellenére az edzőm, Hajdusík Roman is úgy véli, jó meccset játszottunk, az első szettben nem is nagyon hibáztam. Volt egy olyan hibám, amikor egy gyengébb támadásból jöttek Arnalditól az extra ütések, utána pedig nem értékesítettem a bréklabdámat 3:4-nél, hanem elütöttem tenyeres oldalról. Az esőszünet után is próbáltam agresszív lenni, de olyan volt, mintha a fallal játszanék, minden ütésem után jött vissza a labda. Voltak remek megoldások mindkét oldalon, jól játszottunk, most azonban az ellenfelemnek jött ki jobban a lépés” – fogalmazott Marozsán a találkozót követően.

Arra is kitért, a statisztikából ismét látszik, hogy elsősorban az adogatásain kell dolgoznia. Hiába voltak nagyjából azonos szinten az alapütésekben, az döntötte el a meccset, hogy a saját adogatások esetében az ellenfelének erősebbek voltak a mutatói.

„Itt van az igazi különbség, ő ezért van ott a 35. hely környékén, míg én a 60. körül, ebben kell leginkább fejlődnöm, ismét ez látszik. Az út, amin járok, összességében véve jó, agresszívan játszottam és igyekeztem ráerőltetni a játékomat az ellenfelemre – ezt kell folytatnom. Fáj a vereség, de próbálom reálisan nézni a dolgokat. Nagyon szerettem volna Novak Djokoviccsal játszani, sajnálom, hogy ez most nem jött össze” – mondta a világranglista-56. játékos.

Hozzátette: reméli, lesz még lehetősége összemérni a tudását a szerbbel, de azért nem bánná, ha nem a Roland Garros első fordulójában kerülne erre sor. Mivel egyelőre nemcsak Genfben, hanem Párizsban is rossz az idő, Marozsán Fábián nem siet a Roland Garros helyszínére. Csütörtökön még Genfben végez erőnléti edzéseket, és csak azután indul a francia fővárosba, ahol tovább készül az év második Grand Slam-tornájára.