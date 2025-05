„Idén minden összeállhat a történelmi sikerhez” – zajlanak a debreceni Davis-kupa-párharc előkészületei

Április elején a Magyar Teniszszövetség arról adott tájékoztatást, hogy a debreceni Főnix Arénában, kemény borításon rendezik meg az Ausztria elleni második körös Dk-világdöntő-selejtezőt szeptember 12–13-án – szerdán a sportági szervezet sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Edzésközpontban a találkozó előkészületeiről.

„A tenisz magyarországi népszerűségét mutatja, hogy több város is szívesen megrendezte volna az eseményt, de nagy örömünkre szolgál, hogy a választás Debrecenre és a Főnix Arénára esett: a város igazi sportváros, a csarnok pedig többször bizonyította már, hogy képes magas színvonalú eseményeket megrendezni – mondta Schmitt Petra, az MTSZ főtitkára. – Arra is figyelünk, hogy ne csak magáról a versenyről legyen szó, hanem a sportág népszerűsítéséről is, ehhez tervezünk kiegészítő programokat, valamint egy kiállítást a magyar Davis-kupa-szereplés történetéről. Fő célunk, hogy megtöltsük az aréna lelátóit, a jegyértékesítés pedig ezen a napon már el is kezdődött.”

Papp László, Debrecen polgármestere hatalmas presztízsértéknek nevezte, hogy a város adhat otthont az osztrákok elleni párharcnak, kiemelve, a legutóbbi debreceni rendezéskor 2020 márciusában Magyarország 3–2-re legyőzte Belgiumot – telt ház előtt, akkor salakpályán –, és a világdöntőbe jutott. Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezető igazgatója ismertette, hogy a 2002-ben megnyitott Főnix Aréna több mint ötven nemzetközi sporteseményt rendezett már meg, és nemrég komplett felújításon esett át, megújult a burkolat, a közösségi terek, a szociális helyiségek, és modern világítástechnikát is kapott a csarnok.

„Az elmúlt évekhez képest helyzeti előnyünk van, mert a februári selejtezők alkalmával csupán két hónap, ezúttal viszont hosszabb időintervallum áll rendelkezésünkre a felkészüléshez – fogalmazott Sávolt Attila, az MTSZ szakmai igazgatója. – Debrecennek megvan a tapasztalata a belgák elleni párharcból, biztos vagyok abban, hogy remekül érzi magát, aki ellátogat a mérkőzésekre. Fantasztikus játékosaink vannak, a szövetségi kapitány remekül összekovácsolta a csapatot, és ezúttal talán a szerencse is mellénk állt: az, hogy az osztrákok ellen játszunk itthon, kedvező sorsolásnak mondható. Nagyon szeretnénk győzni – nehéz párharc lesz, de mi vagyunk az esélyesek, azt gondolom, idén minden összeállhat a történelmi sikerhez, és ott lehetünk a világdöntőben.”

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány elmondta, szinte már a Kanadából hazafelé tartó repülőgépen – amikor már tudták, a Finnországot legyőző Ausztria lesz a következő ellenfél hazai környezetben –, eldőlt, hogy kemény pályán lenne ideális játszanunk. „Az osztrákok inkább salakon eredményesek, a gyorsabb kemény borításon tovább nőhetnének az esélyeink. Fucsovics Márton az elmúlt tíz évben a vállán vitte a magyar csapatot, Marozsán Fábián két éve robbant be a világelitbe és szerepel a legjobb ATP-versenyeken hétről hétre, mindketten jelezték, hogy rendelkezésre állnak, ahogyan az önmagát újra megtaláló, az elmúlt két challengertornáját megnyerő, ám a kanadai szereplést lemondó Piros Zsombor is ígéretet tett, hogy ott lesz a következő párharcban. Ha mindannyian egészségesek, a válogatott magja elérhető lesz. A csapat minden tagja azon lesz a következő négy hónapban, hogy megörvendeztessük a Főnix Aréna közönségét a továbbjutással.”

Ettől az idénytől a februári világdöntő-selejtezőt követően nem csoportkör dönt a Bolognában esedékes Davis-kupa-világdöntő nyolcas mezőnyéről, hanem két körben fordulóban bonyolítják le a selejtezőt. A magyar válogatott idegenben, Montrealban győzte le Kanadát 3–2-re a január 31. és február 1. közötti első fordulóban, Fucsovics Márton döntő mérkőzésen verte meg Alexis Galarneau-t 7:6, 6:4-re. A második fordulóban 14 csapat küzd meg a nyolcas döntőért, hét továbbjutó csatlakozik a rendező Olaszország mellé.

Az Ausztria elleni párharcot az M4 Sport élőben közvetíti.