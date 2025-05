Roland Garros: Bondár először nyert a főtáblán, Fucsovics is továbbjutott

Mindhárom magyar teniszező érdekelt volt a Roland Garros első versenynapján, előbb Fucsovics Márton Tristan Schoolkate-tel, míg Bondár Anna Laura Siegemunddal csapott össze (Marozsán Fábián Luca Nardi ellen később kezd).

Az egyetlen főtáblás magyar női versenyző az első játszmában kétszer is brékelőnybe került, igaz, a következő játékban rendre el is vesztette. A szettet a tie-break döntötte el, ahol Bondár négy pontot is megnyert fogadóként, míg a saját adogatásaiból csak egyet rontott el.

Bondár jól kezdte a második játszmát, az első három játékot megnyerte, és brékelőnye kitartott a szett végéig. A magyar játékos először jutott be a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 87. helyen álló Bondár a következő körben a 13. kiemelt Elina Szvitolinával találkozik, aki két sima szettben búcsúztatta a török Zeynep Sönmezt.

Arina Szabalenka erődemonstrációt tartott, a világelső teniszező csak egy játékot veszített az orosz Kamilla Rahimova ellen, így készülhet az olasz Lucrezia Stefanini vagy a svájci Jil Teichmann ellen. A világranglista korábbi második helyezettje, Petra Kvitová játszmaelőnyről búcsúzott Viktoria Golubic ellen.

Fucsovics Márton sorozatban nyolcadik alkalommal szerepel a főtáblán, és a rutinos magyar teniszező könnyed győzelemmel indította a Roland Garrost.

Fucsovics az ausztrál Tristan Schoolkate-tel került párba a sorsoláson, és mindhárom szettben két játékot nyert fogadóként, míg ő összesen egy adogatójátékát bukta el, még a legelsőt.

A 33 éves magyar játékos a második fordulóban a 12. helyen kiemelt amerikai Tommy Paullal találkozik, aki egy elvesztett első szett után simán vette a szerencsés vesztesként főtáblára kerülő dán Elmer Möller elleni első meccsét.

TENISZ, ROLAND GARROS (56.352 millió euró összdíjazás, salak)

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ

Fucsovics (magyar)–Schoolkate (ausztrál) 6:4, 6:2, 6:2

Medjedovics (szerb)–Majchrzak (lengyel) 6:3, 6:3, 7:6 (7–2)

Paul (amerikai, 12)–Möller (dán) 6:7 (5–7), 6:2, 6:3, 6:1

Navone (argentin)–Nakashima (amerikai, 28.) 7:6 (7–2), 4:6, 6:1, 6:2

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Bondár (magyar)–Siegemund (német) 7:6 (7–2), 6:3

Szvitolina (ukrán, 13.)–Sönmez (török) 6:1, 6:1

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Rahimova 6:1, 6:0

Lys (német)–Steams (amerikai, 28.) 6:0, 6:3

Golubic (svájci)–Kvitová (cseh) 3:6, 6:0, 6:4

Mboko (kanadai)–Sun (új-zélandi) 6:1, 7:6 (7–4)

Arango (kolumbiai)–Eala (Fülöp-szigeteki) 6:2, 2:6, 6:3

Jasztremszka (ukrán)–Aiava (ausztrál) 7:5, 6:1

Cseng Csin-ven (kínai)–Pavljucsenkova (orosz) 6:4, 6:3