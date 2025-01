Australian Open: a veterán francia elképesztő mérkőzésen nyert honfitársa ellen

A napik egyik legizgalmasabb mérkőzését a két francia, a 38 éves Gael Monfils és a 21 éves Giovanni Mpetshi Perricard vívták egymással: végül 3 óra 50 perc után a világranglistán 41. Monfils öt játszmában legyőzte a rangsorban 30. helyen álló Perricard-t, aki csak tavaly tört be a legjobb 100 közé a rangsorban. Összecsapásuk szorosságára jellemző, hogy három játszma is rövidítésben dőlt el, az elsőt Monfils nyerte, a két tie-breaket a harmadik és a negyedik játszma végén Perricard, aki viszont az ötödik játszma elején azonnal brékhátrányba került és a rutinos Monfils pedig pályafutása minden rutinját bevetve megőrzite előnyét a játszma során és végül a negyedik meccslabdáját kihasználva bejutott a második fordulóba – karrierje során 16. alkalommal az Australian Openen.

Arról, hogy a korábbi világelső Danyiil Medvegyev mennyire megszenvedett a thaiföldi Kasidit Samrej ellen, s dühében még az ütőjét is széttörte a hálón, már korábban beszámoltunk, ám Lorenzo Sonego remek pontját még nem mutattuk meg Stan Wawrinka ellen. A korábbi háromszoros GS-tornagyőztes svájci a harmadik játszmában 5:5-nél bréklabdát szeretett volna hárítani, ezért agresszíven mozgatta olasz ellenfelét, csak Sonego még azt is befutotta és visszaadta, amit nem, s így a végén egy szenzációs labdamenet végén kiváló, hát mögötti ütéssel jelentkezett be a torna legszebb pontjára az olasz, aki ezt a játszmát így meg is nyerte, s végül négy játszmában diadalmaskodott is.

Medvegyevhez hasonlóan a 13. kiemelt dán, Holger Rune is megszenvedett, s öt játszmára kényszerült: a kínai Cseng Csi-csen elvitte az első szettet, majd a negyedikben egyenlített, ám a döntő játszmát a dán bírta jobban, így ő lesz a hosszú sérülés után tavaly visszatérő Matteo Berrettini ellenfele a második fordulóban, aki Cam Norrie-t győzte le szetthátrányból fordítva négy játszmában.

A női versenyben a korábbi US Open-győztes, a brit Emma Raducanu két rövidítésben megnyert játszmában múlta felül az orosz Jekatyerina Alekszandrovát – a gyengébbik nemnél két szettes meccs esetében soknak számító 2 óra 19 perc alatt. Csak jeleznénk, Bondár Anna mindössze öt perccel kevesebb töltött a pályán a három játszmában elvesztett meccse során. Ami a nap női meccsét illetti, ezt két amerikai vívta: a nyolcadik kiemelt Emma Navarro három játszmában, 3 óra 22 perc alatt múlta felül honfitársát, a világranglistán 46. Peyton Stearnst. Az első két játszmában rövidítés döntött, s a harmadikban is csupán egy brék különbség volt kettejük között. Szerencsés vesztesként került a főtáblára a világranglistán 128. helyet elfoglaló Eva Lys, aki Anna Kalinszkaja visszalépése miatt állhatott csak ki a selejtezőből főtáblára kerülő hazai kedvenc Kimberly Birrell ellen, de ha már arra járt, le is győzte őt két sima szettben, ezzel a 2023-as US Open után először nyert mérkőzést Grand Slam-torna főtábláján.

A nap eddigi legrövidebb mérkőzésén ugyanakkor a 2022-es wimbledoni bajnok Jelena Ribakina mindössze 54 perc alatt kiütötte a 16 éves, ausztrál szabadkártyás Emerson Jonest. A szombaton Adelaide-ben kilencedik trófeáját begyűjtő Madison Keys magabiztosan verte a szintén amerikai Ann Lit.