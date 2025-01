Ilyet sem láttunk még: a hálón állt bosszút a volt világelső – videó

Medvegyev ugyan mindössze félóra alatt behúzta az első szettet, utána viszont elvesztette a fonalat a szabadkártyával főtáblára kerülő 23 éves thaiföldi ellen, aki a folytatásban talán élete játékával rukkolt elő, amikor a második játszmában végigtartotta a lépést a korábbi világelsővel, sőt, a szett végén brékelte is, így egyenlített, majd a harmadik szettben is megtette ugyanezt. Samrej brékje után, 5:3-nál egy hosszú és a thaiföldi szempontjából szerencsés pont után aztán Medvegyev a fonal után a fejét is elvesztette, és a bukott labdamenet után a közelben tartózkodó hálót, illetve az azon elhelyezett kamerát kezdte csépelni ütőjével...

A merőben szokatlan feszültség-levezetés végül sikeres volt, Medvegyev ugyanis a következő két játszmában mindössze három játékot engedélyezett Samrejnek, aki azonban az elsőkörös szerepléséért is begyűjtött 132 000 ausztrál dollárt, ami több, mint amit egész pályafutása során eddig összeütögetett magának.

Az Australian Openen kedden hajnalban egyébként pályára lépett a női egyes egyetlen magyar szereplője, Bondár Anna találkozójáról itt írtunk bővebben.

AUSTRALIAN OPEN

FÉRFI EGYES

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Medvegyev (orosz, 5.)–Samrej (thaiföldi) 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2