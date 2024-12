Jani Réka: Igyekszem mindent hasznosítani, amit magammal hoztam az élsportból

A WTA-világranglistán korábban 104. helyezett játékos az MTI-nek azzal kezdte, hogy kényszerű döntést kellett meghoznia néhány hónappal ezelőtt.

„Egy súlyos térdsérülés miatt hagytam abba az élsportot, máskülönben még egy-két évig pályán lennék. Nem segített a műtét, és éreztem, hogy nem tudok már a legmagasabb szinten teljesíteni, ráadásul a közeljövőben még egy nagyobb műtét vár rám, fél év rehabilitációval. Azért örülök annak, hogy ez nem a húszas éveimben következett be.”

A 33 éves Jani Réka kifejtette, hogy hosszú és eredményes karriert hagyott maga mögött, komoly sérülésekből is visszakapaszkodott, és már nem foglalkozik azzal, hogy épphogy lemaradt a top 100-ról.

„Ez a 104. hely lehetett volna mondjuk 99. is, de a 2022-es US Openen volt egy rossz vereségem, szettelőnyben, 4:1-ről kaptam ki a selejtező második fordulójában az ausztrál Astra Sharmától. Utána nagy duzzogva elmentem egy hatvanezres prágai tornára, amelyet megnyertem, majd 125-ösökön elődöntőt és döntőt vívtam remek formában. De minden okkal történik, és ezek szerint nekem ki kellett kapnom akkor New Yorkban” – mesélte Jani Réka, aki magyar női rekorder a 30 Fed (azóta már Billie Jean King)-kupa-szerepléssel.

Jelenlegi feladatáról elárulta, nagyon örült a felkérésnek, mert nemrég visszavonult játékosként jól tudja, hogy mire van igényük a teniszezőknek a versenyeken.

„Kommunikálok a játékosokkal, edzéseket és játékrendet szervezek, és igyekszem mindent hasznosítani, amit magammal hoztam a tizenöt-húsz év élsportból. Emellett lediplomáztam gazdálkodás és menedzsmentből, valamint turizmus-vendéglátásból, ez afféle közgázos vonal, és a jövőben ezt is szeretném kamatoztatni. Emellett elkezdtem edzősködni is a Tenisz Műhelyben” – fűzte hozzá Jani Réka, akit a szövetség ünnepélyes keretek között köszönt a bajnokság vasárnapi záró napján a balatonfüredi Forrás Sportparkban.