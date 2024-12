Iga Swiatek: Mintha meghalt volna valaki…

Horrorisztikus – így jellemezte elmúlt hónapjait az ötszörös Grand Slam-győztes Iga Swiatek, aki a napokban a lengyel TVN24-nek adott interjút. November végén derült ki, hogy Swiatek még augusztusban pozitív doppingmintát adott le egy versenyen kívüli vizsgálat során, ám a lengyel versenyző bebizonyította, hogy a trimetazidin nevű tiltott anyag véletlenül került a szervezetébe – a nem vényköteles melatonin gyógyszere szennyeződött, melyet az időeltolódás miatt kialakult alvásproblémáira szedett. A pozitív teszt híre szeptember közepén érte a teniszezőt, akit a folyamat végén minimális, egy hónapos eltiltással büntettek – részben visszamenőleg, hiszen a pozitív minta felfedezése után automatikusan nem játszhatott több őszi ázsiai kemény pályás tornán (vagyis gond nélkül pályára léphet már a 2025-ös Australian Openen is). Valamint elvették a cincinatti mestertornán az elődöntővel megszerzett ranglistapontjait és pénzdíját – ez volt az a verseny, melyen a mintaadás után először versenyzett, augusztus közepén, de akkor még nem lehetett tudni a teszt pozitív mivoltáról.

„A legfontosabb tanulság, hogy bármennyire is erre törekszem, nem irányíthatok mindent magam körül, a sorsom nincs teljesen a kezemben – fogalmazott Swiatek az interjúban. – El kellett fogadnom, hogy emiatt ilyen helyzetbe kerülhetek, és ezt kezelnem kell.”

Amikor kiderült a vétség szeptember közepén, Swiatek éppen fotózáson volt. „Igen hevesen reagáltam, a kétségbeesés és a pánik keverékét éreztem. Azt hittem, csak egy szokásos e-mailt kaptam valami teendőről a telefonomra, de ezúttal sokkal fontosabb téma volt a tartalma. A menedzserem azt mondta, úgy reagáltam, mintha valaki meghalt volna, vagy az én egészségemmel történt volna valami súlyos. Először azt hittem, valami félreértés történt, maga a szer neve is teljesen ismeretlen volt nekem, fogalmam sem volt, honnan származhat – részletezte. – Elfogadtam a büntetést, bár jobban esett volna, ha teljesen ártatlannak mondanak ki, de az számított, hogy az új idényt tiszta lappal, a játékra koncentrálva kezdhessem meg. A hatóságok csak követték a szabályaikat.”

A korábbi világelső kitért az ügyével kapcsolatos vitákra is – ennek egyik szereplője Simona Halep volt, aki a Swiatekkel kapcsolatos hírekre felháborodva reagált, mondván, miért kezelték az ő hasonló ügyét eltérően. A román játékos szennyezett étrendkiegészítő és a roxadustat nevű összetevő miatt került bajba, és idén márciusban közel másfél évnyi küzdelem után sikeresen bebizonyította, hogy nem szándékosan doppingolt, így az eredetileg a Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) által kiszabott négyéves eltiltást kilenc hónapra csökkentette a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS).

„Az emberek automatikusan szükségét érzik, hogy az esetemet korábbiakkal hasonlítsák össze, de mindegyik különbözik a másiktól, és ennélfogva az ártatlanság bizonyításának folyamata is eltér. Nehéz összevetni az ügyemet Sinnerével vagy Halepével, mert mindannyian más problémával küzdöttünk. Ezt a kérdést inkább az ITIA oldaláról, semmint az egyes játékosok felől kell megközelíteni. A sorsom, csakúgy, mint másoknál, az ő kezükben volt, ők határoztak arról, hogyan oldják meg az ügyleteket. Bízom az elfogulatlan hozzáállásukban, és abban, hogy a játékos ranglistahelyezésétől függetlenül ítélnek. Ha azonban ez nincs így, az az ITIA-vel kapcsolatban vethet fel kérdőjeleket” – fejtette ki, majd hozzátette: ha valamiben segítette őt a ranglistahelyezése, az az, hogy ezzel együtt igen sok pénzt is nyert az évek alatt a versenyeken. Vagyis megengedhette magának, hogy a legjobb szakembereket kérje segítségül helyzete tisztázásához, és elismerte, tisztában van vele, hogy ezt nem minden játékos engedheti meg magának. Swiatek ezzel együtt azt is elárulta, nagyjából mennyit költött helyzete tisztázására – bár a pontos összegre nem emlékezett, úgy saccolta, többek között az egyes szakemberek, ügyvédek felfogadása, a szennyezett melatonin bevizsgáltatása 400 ezer lengyel złotyba került, amely jelenlegi árfolyamon nagyjából 38.5 millió forinttal egyenlő.

„Több játékossal is beszéltem az eset óta, és szinte mindannyian azt mondták, ez a legnagyobb félelmük, hogy velük is valami hasonló történik. Szerintem a legtöbb sportoló ennek hatására eszmélt rá, hogy bárki kerülhet ilyen helyzetbe. Legtöbb esetben támogatást és megértést tapasztaltam, kivételek persze voltak. Először azon aggódtam, hogyan bizonyítom az ártatlanságomat, miután ez sikerült, attól tartottam, mit gondolnak rólam az emberek. De abban bízom, hogy minden ellenére továbblépnek ezen. Én is így teszek” – tette hozzá Iga Swiatek.