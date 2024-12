Bardóczky: Jól haladnak az egyeztetések a játékosokkal

„Bő egy hónapunk van még a montreali párharcig, jól haladnak az egyeztetések a játékosokkal, erre is jó alkalom nyílik most a bajnokságon” – mondta az MTI-nek a 46 éves szakember.

„Örömmel mondhatom, hogy mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam. Külön köszönettel tartozunk Marozsán Fábiánnak és Fucsovics Mártonnak, mivel az ausztráliai túra után, amikor elvileg európai fedett pályás versenyek jönnének februárban, még vállalják a kanadai túrát is úgy, hogy márciusban pedig mennek majd vissza Amerikába.”

Bardóczky Kornél kifejtette, ha jól sikerül Marozsánnak és Fucsovicsnak az ausztrál nyílt bajnokság – ami utóbbinak különösen nagy fegyvertény lenne, mivel ő a selejtezőben kezd Melbourne-ben –, akkor nem jönnének haza, hanem sok órányi utazást megspórolva egyből átrepülnének Kanadába.

A világranglistán 249. Piros Zsombor helyezése jelenleg nem teszi lehetővé az ausztrál túrát, ő januárban két portugáliai kemény pályás challengeren indul. Valkusz Máté pedig ismét egy hosszabb sérülés után van, két hete edz megint, de a magyar bajnokságon még nem tudott részt venni. Ha ő mégsem lesz hadra fogható, akkor a kapitány átgondolja, kit hív be, ez is mérlegen van Füreden.

„Nézem itt a meccseket, figyelem, hogy ki milyen formában van, és meggyőződésem, hogy ha a legerősebb csapattal megyünk, akkor nem esélytelenül lépünk pályára Kanadában. Ha sikerül ott nyernünk, akkor utána az osztrák–finn csata győztesével találkozunk a nyolcas döntőért, és mindkettő ellen itthon játszanánkֲ” – vázolta fel a kilátásokat Bardóczky Kornél.

A kapitány – aki még párosozott a Davis-kupában Fucsoviccsal – 2001-ben, 2002-ben és 2006-ban is országos bajnok lett, ennek kapcsán kifejtette, a sűrű nemzetközi versenynaptár azóta minden országban átalakította a nemzeti bajnokságokat.

„Emlékszem, hogy tizenöt-tizenhat évesen már Noszály Sándorral és Krocskó Józseffel játszhattam az ob-n, akkor óriási dolog volt meccset vívni velük. Ezt próbáljuk most visszahozni. Az ATP- és WTA-sorozat egy kegyetlen daráló, ha valaki egy-két hónapot rosszul játszik, máris lejjebb csúszik a ranglistán, ezért nem engedheti meg magának, hogy országos bajnokságon játsszon. Az elmúlt öt-tíz évben ezért az ob-k háttérbe szorultak, és ekkor jött tavaly Sávolt Attila szakmai igazgató ötlete a decemberi rendezéssel. Most pedig itt vagyunk, és a jegyek is egy-két nap alatt elfogytak” – tette hozzá Bardóczky Kornél.