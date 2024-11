Nem lesz ott a világelső a WTA-vb fináléjában, amerikai–kínai döntőt rendeznek Rijádban

Cseng Csin-ven magabiztosan játszott az első szettben, és a második gémben el is vette Barbora Krejcíková adogatását, majd végig is vitte a brékelőnyt. A kínai teniszező már 5:2-nél rövidre zárhatta volna a dolgot, de a cseh lány két szettlabdát hárított, azonban a következő gémben Cseng újabb három játszmalabdához jutott, és az elsőt egy ásszal ki is használta. Párizs olimpiai bajnoka kétszer brékelt a második felvonás elején, viszont 3:0 után visszaesett a játéka, így az idei wimbledoni győztes kiegyenlített. Azért Krejcíková sem brillírozott, 5:5-nél pedig elbukta az adogatását, és ugyan nagyot küzdött, hogy visszabrékeljen, Cseng végül, ha küszködve is, 1 óra 40 perc alatt megnyerte a mérkőzést. A WTA-vb egyes döntőjében 2013 után szerepel ismét kínai versenyző – a viadal történetében másodszor –, akkor Li Na három játszmában kikapott Serena Williamstől.

A másik elődöntőben kétszer oda-vissza brékelték egymást a felek az első szettben. A képlet úgy nézett ki, hogy előbb Coco Gauff vesztette el adogatását, a következő gémben pedig Arina Szabalenka. Így jutottak el a tie-breakig, ahol az amerikai elhúzott 4–0-ra, majd három elveszített adogatás mellett is nyert 7–4-re. A fehérorosz teniszező az első játszmában is kevés nyerőt ütött, valamint sok ki nem kényszerített hibát követett el (a teljes mérkőzést tekintve 14 és 47 volt a két statisztikai adat), és ez a másodikban sem változott. Gauff kétszer elvette ellenfele adogatását, majd 4:1-nél hárított hét bréklabdát, de is kevésnek bizonyult, Szabalenka szépített. Viszont ezt követően sem tudták stabilizálni játékukat a felek, a maradék három gémben is brékelték egymást, ez pedig azt jelentette, hogy Gauff 1 óra 51 perc játék után 6:3-ra megnyerte a szettet. A világelső így nem lesz ott a döntőben, amely tehát kínai–amerikai csatát hoz szombaton 17 órakor.

TENISZ

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Cseng Csin-ven (kínai)–Barbora Krejcíková (cseh) 6:3, 7:5

Coco Gauff (amerikai)–Arina Szabalenka (fehérorosz) 7:6 (7–4), 6:3

DÖNTŐ

Szombat

17.00: Coco Gauff–Cseng Csin-ven (Tv: Match4)