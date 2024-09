US Open: Dimitrov a negyedik szettben feladta, Tiafoe elődöntős

A világranglistán 20. Tiafoe nagy elánnal kezdte a meccset, s fogadóként rendre megnehezítette a bolgár dolgát, miközben saját szervajátékait viszonylag magabiztosan hozta, majd negyedik bréklabdáját kihasználva került előnybe, hogy aztán egy újabb brékkel nyerje a nyitójátszmát 6:3-ra.

A második felvonásban Dimitrov szervái is feljavultak, s bár az amerikai megint brékelt, ez nem sokkal később a bolgárnak is összejött, aki 4:1-es hátrányból jött vissza a szettbe, amit rövidítésre mentett, ahol bár három játszmalabdát is kihasználatlanul hagyott, így is egyenlített. 7:6 (7–5)

Innentől kezdve viszont Tiafoe uralta a meccset, s a harmadik szettet is két brékkel, mindössze 39 perc alatt nyerte meg 6:3-ra, s lendülete a negyedik játszmára is megmaradt, ahol saját adogatásai megnyerése mellett sokadszor vette el Dimitrov szervajátékát, aki végül 4:1-es hátránynál jelentett sérültet és adta fel a küzdelmet.

Az is eldőlt, hogy biztosan lesz hazai finalista a US Openen, ugyanis Tiafoe az elődöntőben honfitársával, az Alexander Zverevet búcsúztató Taylor Fritzcel csap össze.

An American Thriller.



In theaters Friday. pic.twitter.com/hlqfH4U4EM — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

A mérkőzés tartogatott egy nem mindennapi jelenetet, amikor a labdaszedők próbáltak elkapni egy bogarat a pályán, a torna X-oldalán pedig csak annyit írtak a videóhoz: „Nem minden hős visel köpenyt.”

NOT ALL HEROES WEAR CAPES! pic.twitter.com/MzQ0JMRYJj — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

TENISZ

US OPEN, NEW YORK (75 millió dollár, kemény pálya)

Férfi egyes

Negyeddöntő

Tiafoe (amerikai, 20.) –Dimitrov (bolgár, 9.) 6:3, 6:7 (5–7), 6:3, 1:4 után Dimitrov feladta

KORÁBBAN

Fritz (amerikai, 12.)–Zverev (német, 4.) 7:6 (7–2), 3:6, 6:4, 7:6 (7–3)

KÉSŐBB

Szeptember 4., szerda

19.30: Draper (brit, 25.)–De Minaur (ausztrál, 10.)

Szeptember 5., csütörtök

2.30: Sinner (olasz, 1.)–Medvegyev (orosz, 5.)