Wimbledon: Oszaka búcsúzott; Alcaraz és Medvegyev is győzött

Kedden több mérkőzést is félbe kellett szakítani a sötétedés miatt – ezek közé tartozott a kanadai Felix Auger-Aliassime és az ausztrál Thanasi Kokkinakis összecsapása is. A 17. kiemelt kanadai nyerte az első két szettet, majd a harmadikat rövidítésre mentette az ausztrál, s ebben Auger-Aliassime-nek négy meccslabdája is volt. Ennek ellenére a rövidítést az ausztrál nyerte meg, s ettől olyannyira lendületbe jött, hogy a negyedik és az ötödik játszmát is 6:4-re hozta, 4 óra 35 perc alatt a második fordulóba jutva.

Szintén öt játszmában került be a második kanyarba az orosz Roman Szafjullin, igaz, neki nem kellett meccslabdákat hárítania Francisco Cerúndolo ellen, csupán kétszettes hátrányból kellett felállnia. Az orosz ezt sikeresen megtette, így készülhet a második fordulóra. A két korábbi világelső, Carlos Alcaraz és Danyiil Medvegyev is bejutott a harmadik fordulóba – utóbbi szetthátrányból állt fel a francia Alexandre Müller ellen. A spanyol kiválóság a nap egyik leggyorsabb sikerét aratta az ausztrál Aleksandar Vukic ellen, mindössze 1:51 óra alatt ledarálta a három játszmát.

Némi meglepetésre három játszmában kikapott a nyolcadik kiemelt Casper Ruud a 37 éves Fabio Fogninitől, igaz, a norvégnak nem éppen a kedvenc borítása a fű. A veterán olasz három év után jutott ismét a 3. fordulóba Wimbledonban.

A női versenyben is akadt jó nevű búcsúzó, mert kiesett a négyszeres GS-győztes Oszaka Naomi, aki a 19. kiemelt Emma Navarrótól kapott ki két játszmában kereken 60 perc alatt, s elköszönt a US Open 2017-es győztese, Sloane Stephens is, aki csak két játékot tudott nyerni az orosz Diana Snajder ellen, 51 perc alatt 6:1, 6:1-re elvesztett mérkőzése során. Szintén magabiztos játékkal masírozott a 32 közé a US Open 2021-es bajnoka, Emma Raducanu, aki a belga Elise Mertenst páholta el 6:1, 6:2-re.

Az eredeti menetrend szerint egyébként a férfi párosoknál érdekelt Marozsán Fábián és a női párosoknál Babos Tímea is szerdán játszott volna, ám a napi program eleve kétórás csúszással indult eső miatt a külső pályákon, és a nap során többször is rövidebb esőszünetekre volt szükség, ezért a szervezők már délután közölték: néhány páros mérkőzéstől eltekintve az összecsapások többségét áthelyezték csütörtökre, így Marozsán és Babos meccsét is.

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Szafjullin (orosz)–Cerúndolo (argentin) 6:7, 3:6, 7:5, 6:3, 6:4

Ruusuvuori (finn)–McDonald (amerikai) 7:6, 4:6, 5:7, 7:6, 6:3

Pouille (francia)–Djere (Györe, szerb) 3:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:1

Rinderknech (francia)–Nisikori (japán) 5:7, 6:4, 6:7, 6:3, 6:2

Tabilo (chilei, 24.)–Evans (brit) 6:2, 7:5, 6:3

Machác (cseh)–Goffin (belga) 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6

Hacsanov (orosz, 21.)–Karacev (orosz) 6:3, 6:7, 7:6, 2:0-nál Karacev feladta

Kokkinakis (ausztrál)–Auger-Aliassime (kanadai, 17.) 4:6, 5:7, 7:6, 6:4, 6:4

Gaël Monfils (francia)–Stan Wawrinka (svájci) 7:6 (7–5), 6:4, 5:5-nél sötétedés miatt félbeszakadt



2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Tiafoe (amerikai, 29.)–Coric (horvát) 7:6, 6:1, 6:3

Halys (francia)–Eubanks (amerikai) 6:4, 6:4, 6:2

Nakashima (amerikai)–Thompson (ausztrál) 6:3, 6:2, 6:2

Humbert (francia, 16.)–Van de Zandschulp (holland) 7:6, 6:1, 6:3

Medvegyev (orosz, 5.)–Müller (francia) 6:7, 7:6, 6:4, 7:5

Alcaraz (spanyol, 3.)–Vukic (ausztrál) 7:6, 6:2, 6:2

Bublik (kazah, 23.)–Cazaux (francia) 6:4, 7:6, 6:4

Fognini (olasz)–Ruud (norvég, 8.) 6:4, 7:5, 6:7, 6:3

Bautista (spanyol)–Sonego (olasz) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Kecmanovics (szerb)–Griekspoor (holland, 27.) 4:6, 7:6, 1:6, 6:2, 6:3

Paul (amerikai, 12.)–Virtanen (finn) 4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4

Struff (német)–Csang Cse-csen (kínai, 32.) 5:7, 6:3, 7:6, 7:6

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Collins (amerikai, 11.)–Tauson (dán) 6:3, 7:6

Volynets (amerikai)–Carlé (argentin) 6:2, 7:5

Krejcíková (cseh, 31.)–V. Kugyermetova (orosz) 7:6, 6:7, 7:5

Haddad Maia (brazil, 20.)–Frech (lengyel) 7:5, 6:3

Niemeier (német)–Golubic (svájci) 6:2, 6:1

Osorio (kolumbiai)–Davis (amerikai) 6:3, 6:1

2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Gauff (amerikai, 2.)–Todoni (román) 6:2, 6:1

Kartal (brit)–Burel (francia) 6:3, 5:7, 6:3

Szvitolina (ukrán, 21.)–Linette (lengyel) 7:5, 6:7, 6:3

Andreescu (kanadai)–Nosková (cseh, 26.) 6:3, 7:6

Raducanu (brit)–Mertens (belga) 6:1, 6:2

Snajder (orosz)–Stephens (amerikai) 6:1, 6:1

Navarro (amerikai, 19.)–Oszaka (japán) 6:4, 6:1

Csu Lin (kínai)–Pavjucsenkova (orosz, 25.) 6:4, 6:3

Szakkari (görög, 9.)–Rus (holland) 7:5, 6:3

Vekic (horvát)–E. Andrejeva (orosz) 6:2, 6:3

Paolini (olasz, 7.)–Minnen (belga) 7:6, 6:2

Sun (új-zélandi)–Sztarodubceva (ukrán) 4:6, 6:3, 6:2

Jasztremszka (ukrán, 28.)–Gracheva (francia) 3:6, 6:4, 7:6