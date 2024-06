Sinner megállíthatatlan volt Halléban, megvan az első füves pályás tornagyőzelme

Jannik Sinner pályafutása első füves pályás döntőjét Hubert Hurkacz ellen vívta, aki három évvel ezelőtt éppen Halléban nyert már füvön tornát, s ez alkalommal is megmutatta, nem véletlenül tartozik a jobbak közé ezen a borításon. Főleg, hogy az első játszmában mind a ketten stabilan hozták a hat szervajátékukat, és a rövidítés is csak nehezen dőlt el, mindkettejüknek több játszmalabdája is volt, végül Sinner koncentrált jobban, s a 18. pont megnyerésével begyűjtötte az első szettet. A második felvonás az elsőhöz hasonlóan alakult, a közönség megint csak két kihagyott bréklabdát látott, s továbbra is mindkét játékos magabiztos adogatójátékkal rukkolt elő, így megint a tie-break döntött. Ezúttal fejben sokkal összeszedettebb volt Sinner és 7–2-re megnyerte a rövidítést, s így a mérkőzést és a tornát is.

Ez volt a 2. fordulóban Marozsán Fábiánt döntő szettben búcsúztató Sinner idei negyedik tornagyőzelme, egyben pályafutása első sikere füvön.

ATP 500-AS TORNA, HALLE (2.2 millió euró, fű)

DÖNTŐ

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Hubert Hurkacz (lengyel, 5.) 7:6 (10–8), 7:6 (7–2)