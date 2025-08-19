Újabb klasszis érkezett Vámosékhoz a Ludwigsburgból

Jonhanna Bundsen 2026-ig szóló szerződést írt alá a francia klub tájékoztatása szerint. A 34 éves kapus az IK Sävehofban kezdte a pályafutását, majd 13 év után távozott a Köbenhavnhoz (2017–2022). A 168-szoros válogatott kapus ezt követően két évre visszatért nevelőegyesületéhez, majd az ezt megelőző idényt Németországban a HB Ludwigsburgban tölötte, amely most, miután pénzügyileg ellehetetlenült, csődhelyzettel néz szembe, és egyik játékosa távozása elé sem gördít akadályt.

Az előző idényben a Bajnokok Ligája legjobb kapusának választott Bundsen több ismerős arcot is viszontláthat a Metzben. Korábban Xenia Smits is a Ludwigsburgtól igazolt a Metzhez, amelynek tagja Bundsen válogatottbeli csapattársa, Tyra Axnér.

A válogatott játékosnak Vámos Petra és Albek Anna személyében ebben az idényben is lesz magyar klubtársa.

„Az elmúlt hetek nehezek voltak a történtek miatt, de igyekszem napról napra élni. Fejlődni akarok, magas szinten kézilabdázni és bajnokságokat nyerni. Természetesen ezt a döntést a családommal együtt hoztam meg, akik ebben az időszakban is feltétlen támogatásukat nyújtották nekem. A Metz jó választásnak tűnt számomra és a családunk számára is. Alig várom, hogy játszhassak a Bajnokok Ligájában, csatlakozhassak a csapathoz és elkezdődjön az idény. Nagyon örülök, hogy Xenia – akit a tavalyi idényben ismertem meg – szintén itt van. És az is örömömre szolgál, hogy Tyra is a csapat tagja” – nyilatkozta Budsen.