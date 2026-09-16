Munka a kézilabda-válogatottnál – Sótonyi László volt a Szabaddobás vendége

Az adásban számos aktuális és fontos kérdés szóba került, így például: munka a válogatottnál, a taktika szerepe, a spanyol edzők titkai, a külföldi edzők kezelése Magyarországon, az akadémiai rendszer, az edző-játékos közötti viszony és persze az olimpiai kijutás esélyei és a válogatott jövője.

A podcastadást itt tekintheti meg: