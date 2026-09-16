Nemzeti Sportrádió

Munka a kézilabda-válogatottnál – Sótonyi László volt a Szabaddobás vendége

T. Z.T. Z.
2026.09.16. 13:19
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Sótonyi László
Címkék
Sótonyi László kézilabda podcast Magyar Kézilabda-szövetség Ballai Attila Szabaddobás
Újabb adással jelentkezett a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) podcastje, a Szabaddobás, amelyben ezúttal a férfiválogatott új szövetségi kapitánya, Sótonyi László beszélgetett Ballai Attila műsorvezetővel.

Az adásban számos aktuális és fontos kérdés szóba került, így például: munka a válogatottnál, a taktika szerepe, a spanyol edzők titkai, a külföldi edzők kezelése Magyarországon, az akadémiai rendszer, az edző-játékos közötti viszony és persze az olimpiai kijutás esélyei és a válogatott jövője.

A podcastadást itt tekintheti meg:

 

Sótonyi László kézilabda podcast Magyar Kézilabda-szövetség Ballai Attila Szabaddobás
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