Munka a kézilabda-válogatottnál – Sótonyi László volt a Szabaddobás vendége
Újabb adással jelentkezett a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) podcastje, a Szabaddobás, amelyben ezúttal a férfiválogatott új szövetségi kapitánya, Sótonyi László beszélgetett Ballai Attila műsorvezetővel.
Az adásban számos aktuális és fontos kérdés szóba került, így például: munka a válogatottnál, a taktika szerepe, a spanyol edzők titkai, a külföldi edzők kezelése Magyarországon, az akadémiai rendszer, az edző-játékos közötti viszony és persze az olimpiai kijutás esélyei és a válogatott jövője.
A podcastadást itt tekintheti meg:
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