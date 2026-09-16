Az Opta szerint a Bournemouth az El fő esélyese, az FTC a 14.
Az Opta ezúttal is tízezer alkalommal elvégezte a mérkőzések szimulációt, és a kimenetelek 14.3 százalékában az AFC Bournemouth örülhetett. A második legtöbbször a portugál Benfica (14 százalék) került ki győztesen, továbbá a német Bayer Leverkusen kapott tíz százaléknál nagyobb győzelmi esélyt.
Az első tízben ott van még az Royal Union Saint-Gilloise (8.6 százalék), a Sunderland (8.4 százalék), a Juventus (7.8 százalék), a Crystal Palace (7.3 százalék), a Milan (5.4 százalék), a Rennes (4.9 százalék) és a Lyon (3.2 százalék).
A tízezer szimuláció közül csak két csapat nem nyert egyszer sem: a portugál Torreense és a görög OFI. A Ferencváros a 14. legnagyobb esélyes az Opta szerint 1.3 százalékos győzelmi eséllyel. A zöld-fehéreknek a szuperszámítógép szerint 49.9 százalékos esélyük van arra, hogy ott legyenek a legjobb 16 között és az esetek 20.4 százalékában lesznek ott a negyeddöntőben.
Az FTC ellenfelei közül a Celtic a 24., a Viktoria Plzen a 28., a Torreense a 36., a Milan a 8., a Celje a 33., a Lech Poznan a 17., a Juventus a 6., míg a Hoffenheim a 11. legnagyobb esélyes.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
SZERDA
18.45: Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Ararat Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Celje (szlovén)
21.00: AC Milan (olasz)–Benfica (portugál)
21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Anderlecht (belga)–Olympique Lyon (francia)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia)
21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)
CSÜTÖRTÖK
18.45: OFI (görög)–Hoffenheim (német)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–FC Salzburg (osztrák)
21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland)
21.00: Real Sociedad (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Royal Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Celtic (skót)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Besiktas (török)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)