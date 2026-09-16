Az Opta szerint a Bournemouth az El fő esélyese, az FTC a 14.

Az Opta ezúttal is tízezer alkalommal elvégezte a mérkőzések szimulációt, és a kimenetelek 14.3 százalékában az AFC Bournemouth örülhetett. A második legtöbbször a portugál Benfica (14 százalék) került ki győztesen, továbbá a német Bayer Leverkusen kapott tíz százaléknál nagyobb győzelmi esélyt.

Az első tízben ott van még az Royal Union Saint-Gilloise (8.6 százalék), a Sunderland (8.4 százalék), a Juventus (7.8 százalék), a Crystal Palace (7.3 százalék), a Milan (5.4 százalék), a Rennes (4.9 százalék) és a Lyon (3.2 százalék).

Bournemouth are the Opta supercomputer's favourites to win the Europa League this season 🏆 pic.twitter.com/pyZ1lZMGCd — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 15, 2026

A tízezer szimuláció közül csak két csapat nem nyert egyszer sem: a portugál Torreense és a görög OFI. A Ferencváros a 14. legnagyobb esélyes az Opta szerint 1.3 százalékos győzelmi eséllyel. A zöld-fehéreknek a szuperszámítógép szerint 49.9 százalékos esélyük van arra, hogy ott legyenek a legjobb 16 között és az esetek 20.4 százalékában lesznek ott a negyeddöntőben.

Az FTC ellenfelei közül a Celtic a 24., a Viktoria Plzen a 28., a Torreense a 36., a Milan a 8., a Celje a 33., a Lech Poznan a 17., a Juventus a 6., míg a Hoffenheim a 11. legnagyobb esélyes.