Komáromi György: Kibékültem magammal!

MEGSZEREZTE első gólját Komáromi György az MTK Budapestben, a szélső a Mezőkövesd Zsóry elleni idegenbeli, 2–0-ra megnyert Mol Magyar Kupa-mérkőzésen talált be. A játékosok a szombati találkozó után vasárnapra és hétfőre szabadnapot kaptak, míg kedden csapatépítő foglalkozás várt rájuk.

„Jót tett a pihenő, idehaza töltődtem fel, kedden pedig a csapattársakkal padeleztünk, ami nagyszerűen sikerült – mondta lapunknak Komáromi György, az MTK Budapest 24 éves szélsője. – Szeretem ezt a sportágat, hasonlít a teniszhez, megmozgatja az izmokat, karbantart, edzésnek megteszi. Ezután elmentünk ebédelni, kellenek az ilyen összejövetelek, amelyek még inkább összekovácsolják a társaságot. Nekem azért telt még jobb hangulatban, mert gólt szereztem a Mezőkövesd ellen, a csapat pedig továbbjutott a Magyar Kupában, nyertünk kettő-nullára, s merész terveink vannak, jó lenne, ha bejutnánk a sorozat fináléjába. Persze sok csapat szeretne a döntőig eljutni, és most úgy érzem, reális esélyünk van rá, hogy ott lehessünk döntőben.”

Komáromi György a bajnoki idényben eddig öt alkalommal lépett pályára csereként, míg kezdőként csak egyszer kapott esélyt, még augusztus végén, a DVSC elleni (2–2) mérkőzésen. A Mol Magyar Kupában a Kövesd ellen a 74. percben cserélte le Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője. A hétfői sorsoláson az is kiderült, hogy a pestiek a Monor SE ellen lépnek pályára idegenben a legjobb tizenhat közé kerülésért.

„Természetesen az a célom, hogy minél több időt töltsek a pályán, ezért dolgozom nap mint nap. Egyre jobb formában érzem magam, kezdem visszanyerni az erőm és a lendületemet, közelítek ahhoz, hogy azt mondhassam, kibékültem magammal. Lássuk be, nem vagyok egyszerű helyzetben, hiszen a szélsőink, támadóink kitűnő formában vannak, de a legfontosabb, hogy bárki kap lehetőséget, a maximumot akarja nyújtani. Nincsenek klikkek, nagy az összhang az öltözőben, bizakodom a jövőt illetően, mindenképpen a mezőny első felében végeznénk.”

Kétségtelen, Komáromi Györgynek nem lesz könnyű dolga, ha szeretné beverekedni magát a kezdőcsapatba, hiszen a szintúgy szélsőként játszó, s immár válogatott kerettag Jurek Gábor hét bajnokin hét gólt szerzett és adott két gólpasszt (a korábbi diósgyőri vezeti is a góllövőlistát az NB I-ben), míg a szélsőként és csatárként is bevethető Kerezsi Zalán négy gólig jutott és ugyanannyi gólpasszt adott.

Bárki is játszik az ETO FC ellen a vasárnap 14.45-kor kezdődő bajnokin, nehéz feladat vár a kék-fehérekre a bajnokcsapat ellen a Hidegkuti Nándor Stadionban: a zöld-fehérek bár óriási változáson mentek keresztül a nyáron, Efraín Juárez irányításával továbbra is roppant erős együttest alkotnak, nem véletlenül állnak a második helyen a tabellán.

„Bár valóban nagy volt a jövés-menés az ETO-nál, jó játékosok érkeztek a klubba, s úgy tűnik, egyre inkább csapattá érnek. Az élvonalban bárki megverhet bárkit, kiegyenlített, harcos, kemény meccsre számítok. Tapadni akarunk az élbolyra, ezért nem is lehet kérdés, hogy nyernünk kell a hét végén.”

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Szeptember 18., péntek

19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 19., szombat

17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 20., vasárnap

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17:00 Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)