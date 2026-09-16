Olvasóink szerint a rájátszásba jut a Ferencváros az El-alapszakaszában
A Ferencváros csütörtökön a skót Celtic FC otthonában kezdi meg az Európa-liga alapszakaszát. A budapesti együttes később hazai pályán fogadja a Viktoria Plzent, a Torreensét, a Celjét és a Juventust, míg idegenben találkozik a Milannal, a Lech Poznannal és a Hoffenheimmel.
Az előző idényben egy vereség mellett 15 pontot gyűjtő Ferencváros az alapszakasz 12. helyén végzett és így kiemeltként jutott rájátszásba. Olvasóink 42 százaléka szerint idén a 17–24. hely között ér be az FTC, így idén is rájátszásba jut, de ezúttal nem kiemeltként, míg 35 százalék szavazott arra, hogy a zöld-fehérek kiemeltként várhatják a rájátszást. A legjobb nyolc közötti helyezésre a szavazók nyolc százaléka, míg a kiesésre a szavazók 14 százaléka voksolt.
A 2025–2026-os idényben a Brann lett a 24. kilenc ponttal. A norvégok mínusz kettes gólkülönbségüknek köszönhetően jutottak rájátszásba megelőzve a mínusz hatos gólkülönbséggel záró Young Boyst. A 16. a Celta Vigo lett 13 ponttal, míg a 17. és a 20. helyezett csapatok egyaránt 12 ponttal zártak.
A Football Meets Data előrejelzései szerint a 24. hely eléréséhez tíz pontra van szükség. Csak a szimulációk hét százalékában nem jutott tovább egy csapat tíz szerzett ponttal, de ezen esetek mindegyikében az adott csapat mínusz hármasnál rosszabb gólkülönbséggel esett ki.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Csütörtök
CELTIC FC (skót)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban
Glasgow, Celtic Park, 21 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Patrik Kolaric (horvát)