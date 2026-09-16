Olvasóink szerint a rájátszásba jut a Ferencváros az El-alapszakaszában

A Ferencváros csütörtökön a skót Celtic FC otthonában kezdi meg az Európa-liga alapszakaszát. A budapesti együttes később hazai pályán fogadja a Viktoria Plzent, a Torreensét, a Celjét és a Juventust, míg idegenben találkozik a Milannal, a Lech Poznannal és a Hoffenheimmel.

Az előző idényben egy vereség mellett 15 pontot gyűjtő Ferencváros az alapszakasz 12. helyén végzett és így kiemeltként jutott rájátszásba. Olvasóink 42 százaléka szerint idén a 17–24. hely között ér be az FTC, így idén is rájátszásba jut, de ezúttal nem kiemeltként, míg 35 százalék szavazott arra, hogy a zöld-fehérek kiemeltként várhatják a rájátszást. A legjobb nyolc közötti helyezésre a szavazók nyolc százaléka, míg a kiesésre a szavazók 14 százaléka voksolt.

A 2025–2026-os idényben a Brann lett a 24. kilenc ponttal. A norvégok mínusz kettes gólkülönbségüknek köszönhetően jutottak rájátszásba megelőzve a mínusz hatos gólkülönbséggel záró Young Boyst. A 16. a Celta Vigo lett 13 ponttal, míg a 17. és a 20. helyezett csapatok egyaránt 12 ponttal zártak.

A Football Meets Data előrejelzései szerint a 24. hely eléréséhez tíz pontra van szükség. Csak a szimulációk hét százalékában nem jutott tovább egy csapat tíz szerzett ponttal, de ezen esetek mindegyikében az adott csapat mínusz hármasnál rosszabb gólkülönbséggel esett ki.

Points and GD needed for 24th place in 🟠 UEL league stage:



2024/25: 1⃣0⃣ pts, -2 GD

2025/26: 9⃣ pts, -2 GD



🎯 This season 10 pts looks again like a target that, on average, should take teams through.



In 7% of sims 10 pts were not enough for Top 24. Median goal difference in… pic.twitter.com/yNIlfOjEM0 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 16, 2026

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtök

CELTIC FC (skót)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban

Glasgow, Celtic Park, 21 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Patrik Kolaric (horvát)