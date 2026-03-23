Női curling-vb: Svájc visszavágott Kanadának
A fináléban a házigazda és olimpiai bronzérmes Kanadát legyőzve a milánói játékokon ezüstérmes svájci csapat nyerte a Calgaryban rendezett női curling-világbajnokságot.
Sorozatban harmadszor ez a két válogatott csatázott az aranyéremért, ám az előző két alkalommal szemben ezúttal az európaiak diadalmaskodtak 7–5-re. Olyan legutóbb 2013-ban fordult elő, hogy nem ebből a két országból került ki a végső győztes.
A bronzérmet az olimpiai bajnok svédek szerezték meg, miután a helyosztón 8–5-re verték a japánokat.
Kialakult az elődöntő párosítása férfi curlingben
Ezek is érdekelhetik