Női curling-vb: Svájc visszavágott Kanadának

2026.03.23. 18:14
A fináléban a házigazda és olimpiai bronzérmes Kanadát legyőzve a milánói játékokon ezüstérmes svájci csapat nyerte a Calgaryban rendezett női curling-világbajnokságot.

Sorozatban harmadszor ez a két válogatott csatázott az aranyéremért, ám az előző két alkalommal szemben ezúttal az európaiak diadalmaskodtak 7–5-re. Olyan legutóbb 2013-ban fordult elő, hogy nem ebből a két országból került ki a végső győztes.

A bronzérmet az olimpiai bajnok svédek szerezték meg, miután a helyosztón 8–5-re verték a japánokat.

 

