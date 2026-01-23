Nemzeti Sportrádió

Rövid pályás gyorskorcsolya: eldőlt, Major Dominik indulhat az olimpián

K. E.K. E.
2026.01.23. 12:13
Major Dominik indulhat az olimpián (Fotó: HUNSKATE)
téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Major Dominik
Ifjúsági olimpián már bizonyított, februárban a felnőttek között teheti meg ugyanezt: a még juniorkorú rövid pályás gyorskorcsolyázó, Major Dominik utazhat Milánóba.

 

Mintha csúsznának lefelé a lejtőn és sohasem érkeznének meg – valahogy ilyen érzései lehetnek a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott tagjainak, edzőinek, segítőinek és persze szurkolóinak, s nem véletlenül, hiszen az elmúlt egy évben sérülések és betegségek alakították a csapat összetételét, ezek közül a legutóbbi Jászapáti Péter alkartörése volt.

Major Dominik (Fotó: HUNSKATE)

A férfiváltó betonbiztos tagjának kiesése okán újból dönteni kényszerültek a válogatott edzői, s mivel arra már nem volt idő, hogy teszt(ek)et futtassanak a jelöltekkel, a szezonban mutatott teljesítményük és a szakemberek megérzései is szerepet játszottak a döntési folyamatban, amelynek a végén kimondták a nevet is: Major Dominik lehet ott a téli olimpián februárban Milánóban. 

A fiatal short trackes jelenleg Calgaryban készül a juniorválogatottal, jövő héten pedig versenyezni is fog: január 29. és február 1. között Salt Lake City ad otthont a korosztályos világbajnokságnak. Major onnan utazik haza, hogy aztán csatlakozzon az olimpiai csapathoz. 

Major Dominik járt már téli olimpián, persze, nem a nagyok között: két éve a dél-koreai ifjúsági olimpián ötszáz méteren bronzot szerzett (a teljes magyar küldöttség egyetlen érme volt ez) – egy esztendővel korábban a téli Egyetemi Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) három arannyal zárt, ezzel amúgy az egész multiesemény legeredményesebb versenyzője lett a fiúk között. 

Major Dominik indult már a felnőttek között a világkupa-sorozatban is, januárban pedig ő szerezte meg az összetett magyar bajnoki címet a Gyakorló Jégcsarnokban (mellette ötszáz és ezer méteren is nyert, ezerötszázon pedig harmadik lett), az eredeti tervek szerint az idén a junior-vb lett volna számára a legfontosabb verseny. A világbajnokság persze továbbra is fontos, ám előbbi kijelentést azért az élet felülírta: a 19 éves Major Dominik pályafutása első olimpiájára (is) készülhet.

A 2026-os téli olimpiára utazó korcsolyázók
Műkorcsolya: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (páros)
Gyorskorcsolya: Kim Minseok
Rövid pályás gyorskorcsolya: Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Somodi Maja, Végi Diána Laura

 

