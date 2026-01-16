Nemzeti Sportrádió

Pavlova Maria: Végre megcsináltuk!

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
Vágólapra másolva!
2026.01.16. 19:54
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Sviatchenko Alexei műkorcsolya Pavlova Maria
Vidáman, mosolygósan ébredt pénteken a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros Sheffieldben a műkorcsolya Eb-n: csütörtökön végre odaértek a dobogóra, bronzérmet szereztek.

 

Bájos jelenet zajlott le csütörtök este a sheffieldi Európa-bajnokságon: a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párostól azt kérdezte az egyik újságíró, melyik a kedvenc magyar szavuk. 

Pavlova Maria biztosra ment, és inkább egy kérdést tett fel (Hogy vagy?), erre pedig a régóta gőzerővel tanuló Sviatchenko Alexei magabiztosan rávágta: „Fantasztikusan!”

Nem véletlenül volt ilyen jókedvű a két műkorcsolyázó, hiszen a kűrben a második legmagasabb pontszámot kapták, összességében pedig a harmadik helyen végeztek, így elérték a céljukat: régóta „hajkurásszák” már az Eb-érmet, tavaly és tavalyelőtt is negyedikek lettek a kontinensviadalon, ám idén odaértek a dobogóra. 

„Végre megcsináltuk! Eltartott egy ideig, amíg elértük a dobogót, de most nagyon boldogok vagyunk. Sajnos hibáztunk a kűrben, azon leszünk, hogy ezt kijavítsuk az olimpián, s ott a legjobbunkat nyújtsuk – nyilatkozta Pavlova Maria. – Sokat jelent nekünk, hogy megszereztük ezt az érmet, tudjuk, a magyar korcsolyázás számára is fontos.”

Azt azért elfogultság nélkül is megállapíthatjuk, az sem lett volna meglepő, ha ez a bronz egy kicsit fényesebb érem lett volna: sokan látták úgy, hogy nemcsak a kűrben, de már a szerdai rövid programban is szebben „muzsikáltak” Pavlováék, mint a címvédő német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin duó…

„Már a szerdai rövid programot is szépen és stabilan futották Mariáék, a németek akkor is rontottak, ahogyan a kűrben is, ezért úgy gondolom, ha kicsit reálisabb a pontozás, meg lehetett volna a második hely is” – erősítette meg felvetésünket Kendelényi-Gulyás Erika, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség műkorcsolya ágazati igazgatója. 

Az igazsághoz hozzátartozik, a Pavlova, Sviatchenko páros sem futott tiszta kűrt, hiszen az egyik szóló ugrásuknál Pavlova kifordult, ott néhány pillanatig el is veszett az összhang a két korcsolyázó között, majd a végén kicsit „túlfutottak” a zenén – ha utóbbi nincs, meg is lett volna az ezüst. 

De senki sem csalódott, a versenyzők meg kiváltképp boldogok, ha ehhez a sikerhez hozzátesszük, hogy legutóbb magyar színekben Eb-n párosban érem 1957-ben született, nincs is ok a kesergésre, úgy meg kiváltképp nem, hogy tudjuk, december utolsó hetét Pavlova nem a jégen, hanem az ágyban töltötte – magas lázzal.

„Maradunk, hiszen korábban még sohasem jártunk az Egyesült Királyságban, aztán jövő héten Magyarországon edzünk végig" – mondta Pavlova Maria.

A páros a jövő szombati fogadalomtétel után visszautazik Szocsiba, majd ott lesz a téli olimpia megnyitóünnepségén, ám mert csak a játékok végén lesz „jelenésük” a jégen, egy hétig Svájcban edzőtáboroznak, talán így kimaradnak az „ötkarikás láz” negatív hatásaiból is. 

A párosok versenyét az Anasztaszija Metyolkina, Luka Berulava duó nyerte, ezzel Grúzia első Eb-címét gyűjtötte be ebben a számban, a sikerük után úgy nyilatkoztak, innentől nem állnak meg addig, míg az olimpián nem szereznek aranyat – meglátjuk, hogy ez már a 2026-os játékokon valóra válik-e… 

MŰKORCSOLYA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SHEFFIELD
Páros
Európa-bajnok: Anasztaszija Metyolkina, Luka Berulava (Grúzia) 215.76
2. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 203.87
3. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 202.56

Jégtánc
Állás a ritmustánc után
1. Fournier Beaudry, Cizeron (francia) 86.93
2. Fear, Gibson (brit) 85.47
3. Giugnard, Fabbri (olasz) 84.48

14. Ignateva, Szemko (magyar) 67.74

 

Sviatchenko Alexei műkorcsolya Pavlova Maria
Legfrissebb hírek

Műkorcsolya Eb: a 14. helyen jutott a kűrbe az Ignateva, Szemko jégtánc kettős

Téli sportok
2 órája

Bronzérmes a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a műkorcsolya Eb-n!

Téli sportok
21 órája

Műkorcsolya Eb: Nika Egadze áll az élen a férfiaknál a rövid program után

Téli sportok
Tegnap, 20:20

Műkorcsolya Eb: Pavlováék életük legjobb pontszámával a 3. helyen a rövid program után

Téli sportok
2026.01.14. 17:26

Pavlova és Sviatchenko győzött párosban a négy nemzet műkorcsolya- és jégtáncbajnokságon

Téli sportok
2025.12.13. 23:38

Pavlova Maria: Az Eb-n érmet szeretnénk!

Téli sportok
2025.12.10. 16:33

Pavlova és Sviatchenko negyedik helyről várja a kűrt a műkorcsolya GP-n

Téli sportok
2025.12.04. 14:02

Napfény a jégen – Katarina Witt hatvanéves

Népsport
2025.12.03. 08:29
Ezek is érdekelhetik