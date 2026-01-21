Pavlova Maria: Tudjuk, igenis erősek és jók vagyunk

Bronz, ezüst, bronz: két „kis” érem és egy nagy – a sportágban a rövid program és a kűr után jár érem a legjobbaknak, meg persze mindennek a végén jár a dobogó, a hivatalos ceremónia.

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros először élte át ezt a felnőttek között: az ötödik, majd a két negyedik helyet múlt héten a sheffieldi kontinensviadalon egy csodás bronzérem követte (a páros a rövid programban harmadik, a kűrben második lett, onnan jött a két „kis” érem), aminek mindkét korcsolyázó nagyon-nagyon örült, s bár többen felvetették, hogy még fényesebb is lehetett volna az érem, ők ezzel nem foglalkoznak.

„Amikor a kűr végén vártuk a pontszámunkat, majd megjelent a kijelzőn, láttuk, bármi is történik, biztosan dobogósak vagyunk. Aztán persze azt is láttuk, hogy a német páros kétszer elesett, de még nem győztük le őket korábban, így nem gondoltunk az ezüstre. A kűrben megelőztük őket, igen, ám egyáltalán nem voltunk szomorúak, mert végül harmadikok lettünk, hiszen mi is hibáztunk, tudtuk, ha ezek nincsenek, meglehetett volna az ezüst” – mondta Pavlova Maria, egyszersmind rávilágítva arra, hogy azok közé tartoznak, akik egyfelől mindig magukban keresik a hibát, másfelől arra, hogy ez az Európa-bajnoki bronzérem hatalmas mérföldkő a pályafutásukban.

Fotó: Dömötör Csaba

Ezt egyébként abból is leszűrhettük, hogy a két sportoló az edzésüket követően végig mosolygott a Gyakorló Jégcsarnokban, persze ehhez az is hozzájárult, hogy szeretnek Magyarországon lenni: „Itt tényleg otthon érezzük magunkat, olyan szeretettel fogad mindenki! És szeretjük Budapestet is, gyönyörű város.”

Pavlováék nemcsak azért várták izgatottan az Európa-bajnokságot, hogy végre felállhassanak a dobogóra, hanem azért is, mert sosem jártak az Egyesült Királyságban – a csütörtöki kűr és a vasárnapi gála között felfedezték Londont.

„Hihetetlen volt, London csodálatos! Rengeteget gyalogoltunk, megnéztünk mindent, amit ennyi idő alatt meg lehetett, elbűvölt minket a város” – lelkendezett Pavlova Maria.

A páros a héten még Magyarországon edz, Pavlova és Sviatchenko is ott lesz természetesen a szombati olimpiai eskütételen, aztán Szocsiban készülnek (egy emelésen különösen dolgoznak, mert Sheffieldben mindkét programjukban hármas nehézségűre értékelték azt a bírók az eddigi négyes helyett), immár Európa-bajnoki bronzérmesként.

„Nagy önbizalmat ad nekünk ez az érem – jelentette ki Pavlova Maria. – Sokáig hordoztuk magunkban, hogy nincs Eb-érmünk, a vetélytársainknak meg van. Emiatt volt, hogy úgy gondoltuk, nem vagyunk elég erősek. De már tudjuk, igenis erősek és jók vagyunk, ráadásul tényleg közel jártunk Sheffieldben a második helyhez. Már elhisszük, hogy képesek vagyunk ugyanarra, amire a legjobbak.”