Pavlova Maria: Tudjuk, igenis erősek és jók vagyunk

2026.01.21. 17:31
Fotó: Dömötör Csaba
A szombati olimpiai eskütétel után utazik Szocsiba Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei, addig Budapesten készülnek edzőjükkel – szerdán a Gyakorló Jégcsarnokban a múlt héten Sheffieldben megszerzett Európa-bajnoki érmeiket is megmutatták.

Bronz, ezüst, bronz: két „kis” érem és egy nagy – a sportágban a rövid program és a kűr után jár érem a legjobbaknak, meg persze mindennek a végén jár a dobogó, a hivatalos ceremónia. 

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros először élte át ezt a felnőttek között: az ötödik, majd a két negyedik helyet múlt héten a sheffieldi kontinensviadalon egy csodás bronzérem követte (a páros a rövid programban harmadik, a kűrben második lett, onnan jött a két „kis” érem), aminek mindkét korcsolyázó nagyon-nagyon örült, s bár többen felvetették, hogy még fényesebb is lehetett volna az érem, ők ezzel nem foglalkoznak. 

„Amikor a kűr végén vártuk a pontszámunkat, majd megjelent a kijelzőn, láttuk, bármi is történik, biztosan dobogósak vagyunk. Aztán persze azt is láttuk, hogy a német páros kétszer elesett, de még nem győztük le őket korábban, így nem gondoltunk az ezüstre. A kűrben megelőztük őket, igen, ám egyáltalán nem voltunk szomorúak, mert végül harmadikok lettünk, hiszen mi is hibáztunk, tudtuk, ha ezek nincsenek, meglehetett volna az ezüst” – mondta Pavlova Maria, egyszersmind rávilágítva arra, hogy azok közé tartoznak, akik egyfelől mindig magukban keresik a hibát, másfelől arra, hogy ez az Európa-bajnoki bronzérem hatalmas mérföldkő a pályafutásukban. 

Fotó: Dömötör Csaba

Ezt egyébként abból is leszűrhettük, hogy a két sportoló az edzésüket követően végig mosolygott a Gyakorló Jégcsarnokban, persze ehhez az is hozzájárult, hogy szeretnek Magyarországon lenni: „Itt tényleg otthon érezzük magunkat, olyan szeretettel fogad mindenki! És szeretjük Budapestet is, gyönyörű város.”

Pavlováék nemcsak azért várták izgatottan az Európa-bajnokságot, hogy végre felállhassanak a dobogóra, hanem azért is, mert sosem jártak az Egyesült Királyságban – a csütörtöki kűr és a vasárnapi gála között felfedezték Londont.

„Hihetetlen volt, London csodálatos! Rengeteget gyalogoltunk, megnéztünk mindent, amit ennyi idő alatt meg lehetett, elbűvölt minket a város” – lelkendezett Pavlova Maria. 

A páros a héten még Magyarországon edz, Pavlova és Sviatchenko is ott lesz természetesen a szombati olimpiai eskütételen, aztán Szocsiban készülnek (egy emelésen különösen dolgoznak, mert Sheffieldben mindkét programjukban hármas nehézségűre értékelték azt a bírók az eddigi négyes helyett), immár Európa-bajnoki bronzérmesként.

„Nagy önbizalmat ad nekünk ez az érem – jelentette ki Pavlova Maria. – Sokáig hordoztuk magunkban, hogy nincs Eb-érmünk, a vetélytársainknak meg van. Emiatt volt, hogy úgy gondoltuk, nem vagyunk elég erősek. De már tudjuk, igenis erősek és jók vagyunk, ráadásul tényleg közel jártunk Sheffieldben a második helyhez. Már elhisszük, hogy képesek vagyunk ugyanarra, amire a legjobbak.”

„Sokat jelent nekünk az Európa-bajnoki bronzérem. Nagyon sokat dolgoztunk érte, boldogok vagyunk, hogy odaértünk a dobogóra. És boldogok az edzőink is. Reméljük, hogy örömöt szereztünk ezzel a magyar szurkolóknak és az országnak is.”

Sviatchenko Alexei, Eb-bronzérmes páros műkorcsolyázó

„Bár akadtak hibák, mégis két csodás programot futott a páros a sheffieldi Európa-bajnokságon, s amikor kiderült, hogy megvan a bronzérem, azt mondtam nekik, végre megcsináltuk! Lépésről lépésre haladunk, így megyünk tovább. A mottónk: higgy magadban és dolgozz, dolgozz, dolgozz!”

Dmitrij Szavin, a Pavlova, Sviatchenko páros edzője

