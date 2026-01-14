Műkorcsolya Eb: Pavlováék életük legjobb pontszámával a 3. helyen a rövid program után

A magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros gyönyörű rövid programot futott a sheffieldi Európa-bajnokság nyitó napján: Michael Jackson Earth Songjára előadott produkciójuk minden eleme a helyén volt, és rendben volt.

Az emelések és lépéssorok mellett csodaszép volt a tripla pörgetett emelés, a dobott tripla flip, és szépen, szinkronban ugrották meg a szóló tripla toe-loopot is, s bár egy nagyon kicsit „túlfutottak” a zenén, hogy ez a rövid program mennyire jól sikerült, azt a bírók is megerősítették, hiszen Pavlováék életük legjobb pontszámát kapták szerdai produkciójukra (73.32 – eddig legjobbjuk 73.04 volt), s ezzel a harmadik helyről várhatják a csütörtöki folytatást, a kűrt.

MŰKORCSOLYA EURÓPA-BAJNOKSÁG, SHEFFIELD

Páros. Állás a rövid program után: 1. Metelkina, Berulava (grúz) 75.96, 2. Hase, Volodin (német) 74.81, 3. Pavlova, Sviatchenko (magyar) 73.32