Műkorcsolya Eb: Nika Egadze áll az élen a férfiaknál a rövid program után
A grúz Nika Egadze áll az élen a férfiak versenyében a rövid programot követően a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon. Mögötte a Selevko testvérpár következik, második a 2024-ben ezüstérmes Aleksandr, harmadik pedig az öccse, Mihhail. A címvédő svájci Lukas Britschgi egyelőre csak hatodik.
A 29 induló között nem volt magyar korcsolyázó, Vlasenko Aleksandr ugyanis sérülés miatt nem tud részt venni az Eb-n.
Az első 24 hely ért továbbjutást. A férfiak versenye szombaton zárul.
Csütörtökön már érmeket is osztanak, közép-európai idő szerint 20 órától mutatják be a párosok a kűrjeiket. Ebben a számban a harmadik helyen áll a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős.
MŰKORCSOLYA EURÓPA-BAJNOKSÁG
Férfiak, élcsoport a rövid program után
1. Nika Egadze (Grúzia) 91.28 pont
2. Aleksandr Selevko (Észtország) 88.71
3. Mihhail Selevko (Észtország) 88.28
(MTI)
Legfrissebb hírek
Pavlova Maria: Az Eb-n érmet szeretnénk!
Téli sportok
2025.12.10. 16:33
Napfény a jégen – Katarina Witt hatvanéves
Népsport
2025.12.03. 08:29
Dmitrij Szavin: A páros egy ember, egy lélek
Téli sportok
2025.11.15. 10:07
Scserbakova megkapja a 2022-es műkorcsolya Eb aranyérmét
Egyéb egyéni
2025.11.10. 19:20
Ezek is érdekelhetik