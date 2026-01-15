Nemzeti Sportrádió

Műkorcsolya Eb: Nika Egadze áll az élen a férfiaknál a rövid program után

2026.01.15. 20:20
Nika Egadze (Fotó: AFP)
A grúz Nika Egadze áll az élen a férfiak versenyében a rövid programot követően a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon. Mögötte a Selevko testvérpár következik, második a 2024-ben ezüstérmes Aleksandr, harmadik pedig az öccse, Mihhail. A címvédő svájci Lukas Britschgi egyelőre csak hatodik.

 

A 29 induló között nem volt magyar korcsolyázó, Vlasenko Aleksandr ugyanis sérülés miatt nem tud részt venni az Eb-n.

Az első 24 hely ért továbbjutást. A férfiak versenye szombaton zárul.

Csütörtökön már érmeket is osztanak, közép-európai idő szerint 20 órától mutatják be a párosok a kűrjeiket. Ebben a számban a harmadik helyen áll a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős.

MŰKORCSOLYA EURÓPA-BAJNOKSÁG
Férfiak, élcsoport a rövid program után
1. Nika Egadze (Grúzia) 91.28 pont
2. Aleksandr Selevko (Észtország) 88.71
3. Mihhail Selevko (Észtország) 88.28

(MTI)

 

