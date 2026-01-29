Nemzeti Sportrádió

Az Északi Játékoktól Chamonix-ig – a téli olimpia megszületésének rövid története

RÁCZ PÉTERRÁCZ PÉTER
2026.01.29. 17:28
Fotó: IOC
téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elég hamar rájött, hogy jó lenne a téli sportágakat is bevonni az olimpiai programba, a görögök által ihletett újkori nyári olimpiák sportágai mellé. A svéd központú Északi Játékok megmutatta, mennyire népszerű a sífutás, a síugrás, a curling vagy az alpesi sí, és a skandinávok/északiak nem nagyon szerettek volna egy rivális sorozatot kapni. Ennek a történetnek az egyik központi alakja Viktor Balck, aki mindkét oldalon érdekelt volt…

Van egy klasszikus olimpiatörténeti kvízkérdés, amit gyakran hibásan tesznek fel. Ki az egyetlen sportoló, aki nyári és téli olimpián is nyert aranyérmet? Erre a válasz az amerikai Eddie Eagan, aki az 1920-as nyári játékokon Antwerpenben ökölvívásban félnehézsúlyban nyert, valamint 1932-ben Lake Placidben a négyes bob tagjaként is első lett. Csakhogy itt van Gillis Grafström, a svéd, aki műkorcsolyázóként háromszoros olimpiai bajnok lett. Grafström 1920-ban, 1924-ben és 1928-ban is győzött. Az első téli olimpiát csak 1924-ben rendezték meg Chamonix-ban, ám a műkorcsolya már a nyári olimpia műsorán is jelen volt. Így Grafström egyszeres nyári és kétszeres téli olimpiai bajnok, igaz, ugyanabban a sportágban.

Pár téli sport már az első téli játékok előtt műsoron volt, így természetes igényként jöhetett létre az újkori olimpiák programjában egy különálló új sorozat.

De volt egy probléma.

A skandináv, főként svéd központú Északi Játékok (Nordic Games) már létezett, felvonultatva gyakorlatilag az összes népszerű téli sportágat. 1901-ben volt az első, és nagyon gyorsan annyira elismertté vált, az emberek annyira megkedvelték, hogy még az első világháború alatt is megrendezték 1917-ben. A program mindig változott, de síugrás, lesiklás, sífutás, szkeleton, műkorcsolya, jégkorong, curling, gyorskorcsolya, jégvitorlázás, bandy és még több sportág szerepelt a programban. Helyet kaptak nyári sportágak, így lovaglás, vívás, úszás is, de ezek mellett voltak autó- és motorversenyek is.

Viktor Balck

Ennek egyik központi figurája Viktor Balck volt. A svéd sport atyja, aki katonaként is tekintélyes pályafutást tudhatott magáénak, a Nemzetközi Korcsolyázószövetség elnöke (ISU), jelentős szerepet játszott az Északi Játékok sikerében. Ugyanakkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagja is volt…

Az Északi Játékok népszerűségét látva a NOB-ban is felvetődött, hogy létre kellene hozni egy sorozatot a téli sportokkal, ám az északiak érthetően riválist láttak ebben, és nem szerették volna, ha az olimpia programja téli sportokkal gazdagodik. Már 1908-ban rendeztek műkorcsolyaversenyt a londoni olimpián, amit terveztek a 1912-es stockholmi nyári játékokra is, de végül a svéd rendezők elvetették, mivel a következő évben természetesen része volt az Északi Játékok programjának – akkor még ez utóbbi volt a jelentősebb, ha téli sportokról volt szó. Azonban az első világháború után, 1920-ban a műkorcsolya mellett a jégkorong helyet kapott a nyári olimpián.

Voltak ellenzői annak, hogy az 1920-as játékokon a műkorcsolya műsoron legyen. Balcknak nem tetszett a terv. Ugyanis szerette volna elérni, hogy az első világháború után eltiltott nemzetek – így a magyar is – részt vehessenek a versenyeken, amiről viszont a rendező Antwerpen hallani sem akart. Balck megfenyegette az ISU tagjait, hogy eltiltja őket, ha indulnak a belga városban, de később megenyhült, és nem függesztett fel senkit sem. Ám az 1920-as játékokon az ISU nem vállalta el a rendezést, így az akkori verseny elég kaotikusan alakult.

A téli sportok egyre nagyobb olimpiai elismerése miatt az Északi Játékok szervezői egy évvel elhalasztották az 1921-re tervezett játékokat, hogy az esemény két nyári olimpia között legyen – itt már sejthető volt, hogy a NOB akarata érvényesül inkább. A NOB-on belül egyre több tagország szorgalmazta, hogy nagyobb teret kellene adni a téli sportoknak – leginkább a franciák, a kanadaiak, az olaszok és a svájciak –, így megszületett a döntés: a párizsi nyári olimpia évében, 1924-ben Nemzetközi Téli Sporthetet rendeznek, aminek a franciaországi Chamonix ad otthont.

Összesen tíz sportág szerepelt az „étlapon”: bob, sífutás, curling, műkorcsolya, jégkorong, katonai járőrözés (military patrol, a sílövészet elődje), északi összetett, síugrás, gyorskorcsolya. A január végi, február eleji eseményen 16 ország 256 versenyzője vett részt. Az első aranyérmet az amerikai Charles Jewtraw szerezte meg gyorskorcsolyában, 500 méteren. Az 1922-es Mount Everest-expedíció külön aranyérmet kapott. Erről a játékokról a curlingben és a katonai járőrözésben elért eredményeket a NOB csak 2006-ban ismerte el.

A sporthét óriási siker lett. Olyannyira, hogy a NOB két évvel később hivatalosan is az első téli olimpiának nyilvánította a Chamonix-ban megrendezett sportversenyeket.

Az Északi Játékok sorsa innentől megpecsételődött. Ebben a téli olimpia megszületése és gyorsan növekvő népszerűsége mellett szerepet játszott az 1924-ben létrejött Nemzetközi Síszövetség (FIS), amely jó összefogta a havas-jeges olimpiai sportokat, valamint szintén szerepet játszott Viktor Balck 1928-ban, 84 éves korában bekövetkezett halála. Az utolsó Északi Játékokat 1926-ban rendezték meg. Az 1930-ra tervezett játékokra az időjárásra hivatkozva nem kerítettek sort, és mivel 1934-ben is elmaradt, világossá vált, hogy ennek a sorozatnak annyi. Ugyanakkor a svédek, a norvégok, a dánok és a finnek később is szerveztek külön gyorskorcsolya- és jégtáncversenyeket Északi Bajnokság néven.

A téli olimpiai játékok nemcsak átvette az Északi Játékok úttörő szerepét, hanem azóta is folyamatosan fejlődve a sportvilág egyik legjelentősebb sporteseményévé vált.

téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026
