Lábát törte az olaszok világbajnoka, kihagyja a téli olimpiát

2025.10.23. 15:07
Nem jön össze a hazai olimpiai szereplés Marta Bassino számára (Fotó: Getty Images)
téli olimpia sérülés Marta Bassino
Nem lehet ott a hazájában rendezendő februári téli olimpián Marta Bassino, az alpesi sízők korábbi szuperóriás-műlesikló világbajnoka, miután szerdán edzés közben eltört a lába.

A baleset után még volt halvány remény, hogy a 29 éves versenyző szerepelhet a milánói-cortinai játékokon, azonban most kiderült, hogy erre még sincs esélye.

A szerda esti műtét után az olasz szövetség csütörtökön jelezte: Bassino sajnálatos módon nem csak sípcsonttörést szenvedett, hanem a térdszalagjai is sérültek, így legalább négy-hat hónapig nem versenyezhet.

A síző a világkupaszezon hétvégi nyitányára készült Val Senalesben, amikor szerdán délelőtt egy sík szakaszon bukott.

Bassino 2023-ban megnyerte a szuperóriás-műlesiklást a méribeli világbajnokságon, emellett a 2021-ből, párhuzamos óriásműlesiklásból van még egy vb-címe, Aréban 2019-ben pedig a csapatversenyben nyert bronzérmet. A világkupában eddig hétszer állhatott a dobogó legfelsőbb fokán, és óriás-műlesiklásban a 2020–2021-es idényben megnyerte a vk-sorozatot.

 

