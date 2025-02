Alpesisí-vb: olasz győzelem női óriás-műlesiklásban

Az olasz versenyző az első futamban a tőle megszokott hatalmas tempóban, hiba nélkül jött le, és – mint később kiderült – a másodikként záró új-zélandi Alice Robinsonnál is 67 századdal gyorsabb volt, a harmadik helyezett amerikai Paula Moltzant pedig már 1.24 másodperccel előzte meg. A második lejövetelénél is – amikor az első harminc helyezett fordított sorrendben indult – remekelt, elbírta a nyomást, amelyet Robinson helyezett rá azzal, hogy 1.72 másodpercet vert a nem sokkal korábban élre kerülő Moltzanra. Brignone a második futamban is a leggyorsabbnak bizonyult, Robinson pedig – aki Új-Zéland első vb-érmét nyerte – mindkétszer második volt. Moltzan a második futamban jócskán elmaradt az elsőben nyújtott produkciójától, de összesítésben egy századdal megelőzte a norvég Thea Louise Stjernesundöt.

Az olasz győztes a második vb-címét gyűjtötte be azután, hogy két éve kombinációban győzött. Harmincnégy évesen és hét hónaposan ő lett a legidősebb női vb-érmes. Az eddigi rekorder az amerikai Lindsey Vonn volt, aki 2019-ben négy hónappal fiatalabban szerzett bronzérmet lesiklásban.

A címvédő Mikaela Shiffrin nem indult. A világkupában 99-szeres győztes amerikai síző hétfőn arról számolt be, hogy november végi bukása óta mentális nehézségekkel küszködik, gyakorlatilag fél az egyik kedvenc számától, az óriás-műlesiklástól, ezért ezt kihagyta. Kedden aranyérmet nyert a női csapatkombinációban.

A 109 fős mezőnyben négy magyar induló is volt, közülük három a második futamba is bekerült.

Tóth Zita elsőre az 50. időt teljesítette 10.48 másodperccel elmaradva a leggyorsabb Brignonétől. Majtényi Hanna 14.58-as lemaradással 54., Polányi Lili 15.94-es hátránnyal 57. volt, és az első hatvan csúszhatott a kora délutáni szakaszban is. A negyedik magyar, Körtvélyessy Dóra a pálya felső részén kaput tévesztett és kiesett. Az első futamot 78-an teljesítették. A másodikban a magyarok később következnek.

A görög Maria-Eleni Ciovolu az első futamban nagyot bukott, őt mentőhelikopterrel szállították el.