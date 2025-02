Bombameglepetés: osztrák siker férfi óriás-műlesiklásban az alpesisí-vb-n

A nők hasonló száma csütörtökön az aranyérem szempontjából szinte unalomba fulladt, mivel az olasz Federica Brignonénak már az első futam után óriási előnye volt, a férfiaknál viszont az első futam nagyon szoros küzdelmet hozott, ami garantálta az izgalmakat a második csúszásra. Az első tíz egy másodpercen belül volt egymástól, az élen álló norvég Timon Haugan pedig mindössze két századdal előzte meg a svájci Loic Meillard-t és 24-gyel a címvédő Marco Odermattot.

A szokásokhoz híven az első harminc fordított sorrendben teljesítette a második pályát és az igazi izgalmak a második kört – holtversenyben – hatodik helyről kezdő Thomas Tumler menetével kezdődtek. A 35 éves svájci komoly előnnyel vette át a vezetést, majd utána az olasz Luca de Aliprandini hibázott, az őt követő Haaser viszont nagyszerűen síelt és 23 százados előnnyel került az élre.

Ekkor még négyen voltak hátra, így a hazai nézők csak bizakodhattak az éremszerzésben, az első körben negyedik norvég Alexander Steen Olsen kiseséssel zárult menete után viszont már egyre optimistább hangulatba kerültek. Következett az elmúlt három szezon szakági világkupáját megnyerő, Saalbachban a szuperóriás-műlesiklásban aranyérmes Odermatt, aki hiába volt a legnagyobb esélyes és hiába az ő edzője tűzte a pályát, a felső részen egy hiba miatt lelassult, sebességét pedig már nem tudta igazán visszaszerezni, így Haaser és Tumler mögé érkezett meg.

A hazai dobogó ezzel biztossá vált, az arany viszont Loic Meillard menete közben helyenként nagyon távolinak tűnt, ugyanis a csapatkombinációban győztes klasszis 89 százados előnyben volt a lejtő felénél az osztrákkal szemben. A második részre viszont „megtorpant” és végül csak Odermatt elé jött be. A lelátókat megtöltő hazai drukkerek ekkor már extázisban voltak, majd Haugan korai hibáit látva tovább fokozódott örömük, ami a norvég célbaérését követően óriási ünneplésbe torkollott. Mindez azt is jelentette, hogy megszakadt a saalbachi svájci sikersorozat a férfiaknál, ugyanis az eddigi három versenyszámot helvét versenyző nyerte meg, most azonban a csapatnak „meg kellett elégednie”, az ezüst- és a bronzéremmel, illetve a negyedik hellyel.

A második futamba 52. helyen bejutott 21 éves Ury Bálint második csúszása alatt is hibázott néhányszor, viszont biztosan haladt a cél felé, ám három kapuval a vége előtt lecsúszott a helyes ívről és kiesett.

Alpesisí-vb, férfi óriás-műlesiklás

világbajnok: Raphael Haaser (Ausztria) 2:39.71 perc (1. futam: 1:21.72 p/2. futam: 1:17.99 p)

2. Thomas Tumler (Svájc) 2:39.94 (1:21.73/1:18.21)

3. Loic Meillard (Svájc) 2:40.22 (1:21.12/1:19.10)

Ury Bálint a második futamban kiesett.