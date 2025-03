Svájci dupla a férfi óriás-műlesiklóknál

Ha valahol egy brazil és egy andorrai versenyző szerepel az első négy között, akkor kevesen gondolnák, hogy alpesi síről van szó. Pedig most ez a furcsa helyzet fordult elő az óriás-műlesiklók első futama után. Persze Andorrában azért szép hegyek vannak, ami meg a brazilt illeti, ő meg norvégból váltott dél-amerikaira. Aztán a második futamban Joan Verdu kiesett, míg Lucas Pinheiro Braathennek meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

Mert a szakágat és az összetettet is vezető három nagymenő végül mindenkit leszorított. A szakági kristálygömb sorsa már korábban eldőlt, természetesen ezt is a svájci Marco Odermatt gyűjtötte be, s tehette oda a lesiklás, a szuper-G és az összetett trófea mellé. Igazából csak a második helyért, illetve a verseny megnyeréséért volt harc. Utóbbiban egy másik svájci, Loic Meillard diadalmaskodott, aki bravúros, fél másodperces első futambeli győzelmét követően a másodikban mindössze három századmásodperccel volt lassabb honfitársánál.

Mivel azonban a másik rivális, a norvég Henrik Kristoffersen lett a harmadik, így 20 pontot megőrzött előnyéből, így megtartotta a szakági rangsor második helyét. Az igazi nagy csata kettőjük között azonban csütörtökön következik, a műlesiklásban ugyanis a norvég 47 ponttal vezet Meillard előtt, s párharcukba legfeljebb a francia Noël Clement szólhat bele, s ezen a napon dől el a női szlalomosok kristálygömbjének a sorsa is.

ALPESI SÍ

Vk-döntő, Sun Valley (Egyesült Államok)

Férfiak. Óriás-műlesiklás: 1. Loic Meillard (svájci) 2:15.21 perc, 2. Marco Odermatt (svájci) 2:16.16, 3. Henrik Kristoffersen (norvég) 2:16.35. A szakági világkupa végeredménye 9 verseny után: 1. Odermatt 580 pont, 2. Kristoffersen 454, 3. Meillard 434. Az összetett világkupa állása 36 verseny után (még 1 van hátra): 1. Odermatt 1721 pont, 2. Kristoffersen 1066, 3. Meillard 1031