Újra havon edz a kétszeres olimpiai bajnok síelő

2025.09.05. 16:59
Marcel Hirscher tavaly sérült meg súlyosan az egyik edzésen (Fotó: Getty Images)
Marcel Hirscher kétszeres olimpiai bajnok alpesi síző ismét havon edz kilenc hónappal azután, hogy elszakadt az elülső keresztszalag a bal térdében.

A 36 éves, legnagyobb sikereit még osztrák színekben elérő, jelenleg holland versenyző ötéves kihagyás után, 2024-ben jelentette be, hogy visszatér a profi síeléshez, ám az előző idénye rövidre sikerült neki, mivel három világkupaverseny után, egy decemberi edzésen súlyosan megsérült.

A térdem jól van, élvezem a síelést, de még hosszú az út a versenyformáig” – mondta a nemzetközi szövetségnek első, hollandiai havas edzése után a hétszeres világbajnok sportoló, aki az összetett világkupát rekordot jelentő nyolc alkalommal nyerte meg.

A 2018-ban, Pjongcsangban kombinációban és óriás-műlesiklásban ötkarikás aranyérmes Hirscher célja, hogy minél jobb eredményt érjen el a februári, milánói és cortinai olimpián. Az alpesi sízők vk-szezonja október végén rajtol Söldenben.

 

