Gólt kapott a hajrában, továbbra is nyeretlen a Málaga

Adrián Nino a 44. percben ziccerben a léc alá lőtt, és sokáig úgy tűnt, a két kapufát is megúszó Málagának ez elég lesz az első bajnoki győzelemhez. Azonban a hajrában Aitor Manas közelről gólra váltott egy kipattanót, így a sereghajtó újonc továbbra is nyeretlen. Túl boldog azért az Alavés sem lehet, mivel immár hat forduló óta képtelen győzni. 1–1

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Alavés–Málaga 1–1 (Manas 89., ill. Nino 44.)

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