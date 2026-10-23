Nemzeti Sportrádió

Gólt kapott a hajrában, továbbra is nyeretlen a Málaga

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.23. 23:00
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Nem bírt egymással az Alavés (kék-fehérben) és a Málaga (Fotó: Getty Images)
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Málaga Alavés Deportivo Alavés La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 10. fordulójának pénteki játéknapján a Deportivo Alavés hazai pályán 1–1-et játszott a Málagával.

Adrián Nino a 44. percben ziccerben a léc alá lőtt, és sokáig úgy tűnt, a két kapufát is megúszó Málagának ez elég lesz az első bajnoki győzelemhez. Azonban a hajrában Aitor Manas közelről gólra váltott egy kipattanót, így a sereghajtó újonc továbbra is nyeretlen. Túl boldog azért az Alavés sem lehet, mivel immár hat forduló óta képtelen győzni. 1–1

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Alavés–Málaga 1–1 (Manas 89., ill. Nino 44.)

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Málaga Alavés Deportivo Alavés La Liga
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