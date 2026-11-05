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Európa-liga: Milan–Ferencváros 0–0

Bánki József: Jól játszik a Fradi, sok labdát szerez

BOBORY BALÁZSBOBORY BALÁZS
• Milánó
2026.11.05. 19:17
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Fotó: Árvai Károly
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Milan FTC Bánki József Európa-liga
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a Ferencváros az AC Milannal játszik Milánóban. Ebben a cikkünkben Bánki József, a zöld-fehérek korábbi középpályásának segítségével szakmailag elemezzük a találkozó fejleményeit.
Bánki József (Fotó: Dömötör Csaba)

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Az első félidő felénél

„Sajnos Lenny Joseph két nagy helyzetet hagyott ki, a másodiknál a Trabzonspor ellen is nehezebb szituációból szerzett gólt, talán még nem érte teljesen utol magát. Jól játszik a Fradi, sok labdát szerez és abból azonnal támadásba lendül. A Milannak még helyzetecskéje sem volt.”

A kezdőcsapatról:

„Jó a Fradi kerete, ezt jelzi, hogy Arzani és Yusuf is csak a padon van. Raemaekers és Gómez nemzetközi szintű védőpáros, csak a széleken ne verjenek meg minket. Bízom benne, hogy sok helyzetet tudunk kialakítani. A letámadás és visszatámadás után gyors futballra van szükség.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROS – élőben az NSO-n!
Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Urs Schnyder (svájci)
Milan: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi – Hutchinson, Musah, Jashari, A. Cisse – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
A kispadon: Bouyer, Pittarella (kapusok), Camarda, Commotto, Estupinán, Gila, Modric, Moreira, Pulisic, Vladimirov
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero, Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Joseph, Birmancsevics. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Varga Á. (kapus), Arzani, Bagi, N. Keita, Levi, Madarász Á., Maiga, Nagy O., Rommens, Varga Z., Yusuf, Zohoré

 

Milan FTC Bánki József Európa-liga
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