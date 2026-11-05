Bánki József: Jól játszik a Fradi, sok labdát szerez

Bánki József (Fotó: Dömötör Csaba)

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Az első félidő felénél

„Sajnos Lenny Joseph két nagy helyzetet hagyott ki, a másodiknál a Trabzonspor ellen is nehezebb szituációból szerzett gólt, talán még nem érte teljesen utol magát. Jól játszik a Fradi, sok labdát szerez és abból azonnal támadásba lendül. A Milannak még helyzetecskéje sem volt.”

A kezdőcsapatról:

„Jó a Fradi kerete, ezt jelzi, hogy Arzani és Yusuf is csak a padon van. Raemaekers és Gómez nemzetközi szintű védőpáros, csak a széleken ne verjenek meg minket. Bízom benne, hogy sok helyzetet tudunk kialakítani. A letámadás és visszatámadás után gyors futballra van szükség.”

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

MILAN (olasz)–FERENCVÁROS – élőben az NSO-n!

Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Urs Schnyder (svájci)

Milan: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi – Hutchinson, Musah, Jashari, A. Cisse – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim

A kispadon: Bouyer, Pittarella (kapusok), Camarda, Commotto, Estupinán, Gila, Modric, Moreira, Pulisic, Vladimirov

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero, Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Joseph, Birmancsevics. Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Varga Á. (kapus), Arzani, Bagi, N. Keita, Levi, Madarász Á., Maiga, Nagy O., Rommens, Varga Z., Yusuf, Zohoré