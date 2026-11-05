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Európa-liga: Milan–Ferencváros 0–0

Európa-liga: Dibusz az idényben először véd az alapszakaszban, Modric a padon a hazaiaknál – kezdők

L. M.L. M.
2026.11.05. 17:44
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Veljko Birmancsevics is a kezdőcsapatban kapott helyet (Fotó: Szabó Miklós)
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AC Milan kezdőcsapatok Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros 18.45-től idegenben lép pályára az olasz Milan ellen a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 4. fordulójában. Íme, a kezdőcsapatok!

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROS – élőben az NSO-n!
Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Urs Schnyder (svájci)
Milan: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi – Hutchinson, Musah, Jashari, A. Cisse – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
A kispadon: Bouyer, Pittarella (kapusok), Camarda, Commotto, Estupinán, Gila, Modric, Moreira, Pulisic, Vladimirov
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero, Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Joseph, Birmancsevics. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Varga Á. (kapus), Arzani, Bagi, N. Keita, Levi, Madarász Á., Maiga, Nagy O., Rommens, Varga Z., Yusuf, Zohoré

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