Mire várnak? – Thury Gábor jegyzete

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
2026.11.03. 23:21
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Jesús de Miguel gyász NS-vélemény

NEM LEHET szavakat találni.

Spanyol másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen elszenvedett súlyos sérülés következtében 30 évesen elhunyt a Tenerife csatára, Jesús de Miguel, akit az FC Andorra elleni bajnoki találkozón szó szerint elütött Jesús Owono. Egy előreívelt labdáért futott a támadó, amikor a kapus a térdével beleszállt a mellkasába.

Emlékezzünk Toni Schumacherre, aki az 1982-es világbajnokságon a nyugatnémet–francia elődöntőben Patrick Battistont taglózta le, a szabálytalanságért semmilyen retorzió sem járt, a kapus a döntőben védhetett, a védő a harmadik helyért vívott meccsen Lengyelország ellen nem lépett pályára, szerencsére maradandó károsodást nem szenvedett. Ugyanezen a tornán Jean-Marie Pfaff Fazekas Lászlóba szállt bele kíméletlenül a belga–magyar csoportmérkőzésen, a kapus évekkel később a csatár belgiumi szomszédjaként elnézést kért… Egy 1998-as Újpest–DVTK találkozón Nagy Sándor eltörte Véber György lábát, 1992-ben az FTC–Vác mérkőzésen Keller József megmozdulása után Romanek János szenvedett súlyos fejsérülést, a magyar–skót 2024-es Eb-csoportmeccsen Angus Gunn kapus szó szerint eltakarította Varga Barnabást, aki többszörös arccsonttöréssel „megúszta”…

A sor hosszasan folytatható lenne, szinte valamennyiben közös, hogy az egyik fél súlyos sérülést szenved, okozója valamilyen lappal „bűnhődik”. Ha egyáltalán… Az eset kapcsán végre konkrétan felvetődött a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja, más kérdés, hogy szakértőnk, dr. Borbély Zoltán szerint nem biztos, hogy ennek megvalósulnak a feltételei. Ráadásul a spanyol jog különbséget tesz a súlyos gondatlanságból elkövetett és a figyelmetlenségből, hanyagságból elkövetett emberölés között, az előbbiért egytől négy évig terjedő börtönbüntetés jár, az utóbbi esetben maximum másfél évvel meg lehet úszni.

Magyarán Jesús Owono kapust sportfegyelmi eljárás alá kell vonni, s a játéktól végleges eltiltás is szóba jöhet. Maradjunk annyiban: csak az jöhet szóba. Finoman fogalmazva sincsen arányban a tette súlyosságával. Mivel – sajnos – nem kivételes estről van szó, szigorúbb törvényi szabályozás kellene. Mire várnak az illetékesek?

Az emberéletet nem lehet visszaadni.

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