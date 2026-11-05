ÉLŐ

Európa-liga: Milan–Ferencváros 0–0

Félóra után a Mliannak helyzete sem volt, az FTC már vezethetne a San Siróban

2026.11.05. 18:30
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Josephé (balra) volt az első helyzet (Fotó: Szabó Miklós)
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AC Milan Milan FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Fradi Európa-liga Ferencvárosi TC
Az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában a Ferencváros az AC Milan otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
AC MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–0 – élőben az NSO-n!
Milánó, San Siro, 50000 néző. Vezeti: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi – Hutchinson, Musah, Jashari, A. Cisse – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Rúben Amorim. A kispadon: Bouyer, Pittarella (kapusok), Camarda, Commotto, Estupinán, Gila, Modric, Moreira, Pulisic, Vladimirov.
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero, Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Joseph, Birmancsevics. Vezetőedző: Borbély Balázs. A kispadon: Varga Á. (kapus), Arzani, Bagi, N. Keita, Levi, Madarász Á., Maiga, Nagy O., Rommens, Varga Z., Yusuf, Zohoré.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

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AC Milan Milan FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Fradi Európa-liga Ferencvárosi TC
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