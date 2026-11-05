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Európa-liga: Milan–Ferencváros 0–0

Tíz perccel a vége előtt 12 gól a magyar csapat előnye Montenegró ellen az Eb-selejtezőn

RUSZNÁK GYÖRGYRUSZNÁK GYÖRGY
2026.11.05. 17:46
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Török Attila
Címkék
Magyarország közvetítés férfi kézilabda válogatott Montenegró férfi kézilabda Eb-selejtező
Elkezdi az Eb-selejtezőket a férfi kézilabda-válogatott, immár az új szövetségi kapitány, Sótonyi László irányításával. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
4. CSOPORT, 1. FORDULÓ, 
18.00: Magyarország–Montenegró 16–9 (16–9) (Tv: Sport1) élőben az NSO-n!
Szerdán játszották: Feröer–Koszovó 37–30 (20–13)

A mérkőzés részletes beharangozóját ide kattintva lehet elolvasni.

 

 

Magyarország közvetítés férfi kézilabda válogatott Montenegró férfi kézilabda Eb-selejtező
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