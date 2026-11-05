Tíz perccel a vége előtt 12 gól a magyar csapat előnye Montenegró ellen az Eb-selejtezőn

Elkezdi az Eb-selejtezőket a férfi kézilabda-válogatott, immár az új szövetségi kapitány, Sótonyi László irányításával. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

4. CSOPORT, 1. FORDULÓ,

18.00: Magyarország–Montenegró 16–9 (16–9) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Szerdán játszották: Feröer–Koszovó 37–30 (20–13) A mérkőzés részletes beharangozóját ide kattintva lehet elolvasni.