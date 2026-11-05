A Ferrari a saját démonaival küzd, a Mercedes koronázásra készül Brazíliában
A LEGFORRÓBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN
Antonelli a világ tetején
Andrea Kimi Antonelli múlt vasárnap felért a csúcsra: az olasz versenyző 20 évesen és 68 naposan a dobogón ünnepelve biztosította be pályafutása első világbajnoki címét, amivel számos rekordot átadott a múltnak. A Mercedes-pilótát a mezőny két többszörös bajnoka, Max Verstappen és Lewis Hamilton vette a vállára a pódiumon, miután csapattársa, George Russell újabb csalódást keltő hétvégét teljesített.
A nyolcszoros futamgyőztes az ünneplést látva el is tűnt a paddockból, és nem állt a média rendelkezésére, aminek következtében a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ötezer eurós pénzbírságot szabott ki a csapatra. A pilóta kedden érzelmes Instagram-posztban tekintett vissza a szezon alakulására, bevallotta, hogy karrierje során először több rossz napja volt, mint jó, és azt tűzte ki célul maga elé, hogy visszanyerje azt a formát, amelyet pályafutása nagy részében képes volt nyújtani.
Russell hangsúlyozta, Antonelli teljes mértékben megérdemli a vb-címet, és megköszönte a csapatnak, hogy a legjobb autót és erőforrást biztosította a számára. A brit versenyző most a Mercedesnek segíthet bebiztosítani a konstruktőri címet, méghozzá már a soron következő versenyhétvégén. Ehhez az „ezüstnyilaknak” 3 ponttal kell növelniük az előnyüket a közvetlen rivális, Ferrari előtt Sao Paulóban. Ugyan ez könnyen teljesíthetőnek tűnhet, az erős formát mutató Scuderia az elmúlt négy nagydíjon összesen 34 ponttal szerzett többet a Mercedesnél.
Mindez jól mutatja, hogy bár az istálló már most vasárnap felteheti az i-re pontot, az elmúlt időszakban nem feltétlenül jelentette a mércét. A Red Bull a legutóbbi négy futamból hármat megnyert Verstappen révén, aki a remek eredményeknek köszönhetően már a második helyen áll az egyéni bajnoki összetettben. Emellett a Ferrari is rendre ott volt az élen zajló küzdelemben: az olasz istálló sorozatban háromszor zárt másodikként, miközben Hamilton múlt hétvégén a Scuderia idei első pole pozícióját is megszerezte.
A Ferrari veszte a két első számú versenyző volt
Noha a Ferrari tehát zsinórban háromszor zárt másodikként a versenyen, és egyértelmű az előrelépés, a csapat nem lehet maradéktalanul elégedett. Nemcsak több pontot hullajtott, de vasárnap potenciális győzelmet is elveszített a két versenyzője, Charles Leclerc és Hamilton egymás elleni küzdelme miatt. A hétszeres bajnok az idén már többször kritizálta a csapatot a rossz taktikai döntések, valamint a csapatutasítások kezelése miatt. A brit versenyző az idény közepén meglehetősen közel került Antonellihez, és másodikként állt a bajnokságban, a Ferrari viszont nem állt be mögé, miközben nemegyszer azt érezte, hogy csapattársa nem veszi kellőképp figyelembe a csapatérdeket a vele vívott küzdelmek során.
Megítélése szerint ez történt Mexikóban is, amikor Leclerc már az első körben támadást indított ellene, aminek következtében mindkét autó lesodródott a pályáról. Bár a füvön is átszántó monacói az élre állt, a manőver miatt 5 másodperces időbüntetést kapott, míg Hamilton Verstappennel szemben is pozíciót veszített. A Red Bull-pilóta kihasználta a két Ferrari csatározását, és megnyerte a futamot.
Verstappen a leintés után is kiemelte, szerinte részben azért nyert, mert a Ferrarinál két első számú versenyző van. Hamilton eközben élesen kritizálta Leclerc-t, aki csak részben vállalta magára a felelősséget, igaz, a büntetést ő maga is jogosnak ítélte. A csapatfőnök, Frédéric Vasseur szerint a versenyzőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy nem csak önmagukért, hanem a Ferrariért, a szponzorokért és a gyárban dolgozó mintegy kétezer emberért is versenyeznek, akik rengeteget dolgoznak a csapat sikereiért.
Úgy vélte, nem kell minden lehetséges versenyhelyzetet előre egyeztetniük, a mexikóvárosi összecsapás után azonban jelezte, leülnek átbeszélni a történéseket. Érdekes lesz látni, hogy ennek lesz-e hatása a két versenyző hozzáállására, és másképp alakul-e közöttük egy esetleges csata a brazíliai versenyhétvégén.
Ocon pályafutásának vége?
Esteban Ocon múlt pénteken még autóba ült a második edzésen, a szombati gyakorláson azonban már Hirakava Rjó foglalta el az ülését, kedden pedig hivatalossá vált, hogy a francia az idény hátralévő részében már nem tér vissza a volán mögé. Ocon ezzel könnyen lehet, hogy végleg kikerül az F1-ből is, hiszen a következő évre nincs érvényes szerződése, a mostani ügy körül megjelent, rá nézve kedvezőtlen híresztelések pedig aligha javítanak a megítélésén. Különösen annak fényében, hogy már másodszor fordul elő vele, hogy nem fejezi be az idényt aktuális csapatánál: 2024-ben az Alpine-tól távozott egy versennyel a szezon vége előtt.
Bár Ocon maga is elismerte, hogy a mexikóvárosi hétvége pénteki napján nézeteltérése támadt a csapat egyes tagjaival, határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a vita során fizikai erőszakra is sor került. Francia sajtóértesülések szerint a pilóta a csapatfőnökkel, Komacu Ajaóval keveredett heves szóváltásba, és a beszámolók egy esetleges fizikai összetűzést is felvetettek. A történtek pontos részleteit azonban sem Ocon, sem a Haas nem hozta nyilvánosságra.
A francia távollétében Hirakava azonnal pontszerzéssel mutatkozott be a Formula–1-ben, a japán a Sao Pauló-i Nagydíjon azonban nem tud a csapat rendelkezésére állni, mert a WEC szezonzáróján áll rajthoz. Noha sajtóértesülések szerint Jack Doohan visszatérésére volt a legnagyobb esély, a Haas végül úgy döntött, az eleve Ocon helyére szerződtetett Rafael Camarának biztosít lehetőséget a tervezettnél korábbi debütálásra a királykategóriában, ráadásul azonnal hazai közönség előtt.
A Formula–2-es bajnokságot vezető brazilra nagy nyomás fog nehezedni a hétvégén, és a szereplése Oliver Bearman jövőjére is hatással lehet. Ha Camara azonnal jól teljesít, az a brit számára mindenképpen kedvezőtlen lenne, hiszen újabb akadályt gördíthet a vágyott Ferrari-ülés megszerzése elé. Bearman továbbra sem írta alá a hosszabbítást a Haasszal, és bár értesülések szerint a felek együtt szeretnék folytatni, a tárgyalások elakadhattak.
A HAAS A FERRARI SZÁMÍTÁSAIT IS ÁTHÚZTA
A Scuderia szeretett volna lehetőséget adni Camarának a brazíliai nyitó edzésen, ám azzal, hogy a fiatal már most hétvégén élesben is bemutatkozik az F1-ben, mást kellett kijelölnie. A maranellói csapat választása Dino Beganovicra esett, aki az első hatvan percben vezetheti Leclerc autóját.
A monacói pilóta a vírusos megbetegedésből lábadozó Lance Strollhoz hasonlóan már a csütörtöki sajtónapon sem vett részt, ám míg a kanadai versenyző betegsége miatt maradt távol, Leclerc a mexikói verseny után Monaco felé vette az irányt, hogy jelen lehessen első gyermeke születésénél. Leclerc felesége, Alexandra kedden adott életet a kislányuknak, akit Biancának neveztek el. A versenyző a pénteki második edzésen tér vissza a volán mögé.
Nem Beganovic lesz az egyetlen fiatal a nyitányon, a McLarennél Leonardo Fornaroli, a Williamsnél Luke Browning, az Audinál Freddie Slater, az Alpine-nál Gabriele Mini, míg a Cadillacnél Colton Herta kap lehetőséget. Utóbbi Brazíliában ténylegesen is megszerezheti az F1-es induláshoz szükséges szuperlicenc utolsó hiányzó pontját.
Leclerc mellett Oscar Piastri, Carlos Sainz Jr., Nico Hülkenberg, Pierre Gasly és Sergio Pérez hagyja ki az első tréninget.
MI VÁRHATÓ A SAO PAULÓ-I NAGYDÍJON?
Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a világbajnokság, a 20. állomás Interlagos, ahol a 6. Sao Pauló-i Nagydíjat rendezik meg. A legendás pálya először 1973-ban látta vendégül a Formula–1-et, azóta kétszer szabták át, és összesen 42 Grand Prix-nak adott otthont. Az Autódromo José Carlos Pace a versenynaptár egyik legrövidebb, egyúttal legkomplexebb nyomvonala, amely az óramutató járásával ellentétes irányba halad, és 56 méter az eltérés a legalacsonyabb és legmagasabb pontja között.
A két hosszú egyenest és változatos kanyarsorozatokat, köztük a legendás Senna S-eket magába foglaló pályát két részen is újraaszfaltozták az idei évre: 3-as és az 5-ös kanyar közötti szakaszon, illetve a 8-as és a 9-es kanyar között. Ez megváltoztathatja a tapadási viszonyokat és a felgumizódás ütemét, ami a hosszabb etapokon a kopásra is hatással lehet. A Pirelli a C3-as, a C4-es és a C5-ös keveréket bocsátja a mezőny rendelkezésére, vagyis tavalyhoz képest eggyel lágyabb gumikiosztást választott, és visszatért a 2023-ban és 2024-ben is alkalmazotthoz.
A pálya hagyományosan durva aszfaltja és a jelentős szintkülönbségek miatt a megfelelő tapadás megtalálása nagy kihívást jelent, miközben a jelentős gumikopás és a túlmelegedés határozhatja meg a vasárnapi stratégiát. A hivatalos abroncsbeszállító szerint a kétkiállásos taktika lehet a kézenfekvő, de a várható virtuális és valódi biztonsági autós szakaszok is megkeverhetik a lapokat. A legutóbbi öt interlagosi versenyt nézve legalább egyszer pályára kellett küldeni a safety cart, miközben számos vsc-fázist is érvénybe kellett léptetni, illetve kétszer piros zászlós megszakítás is volt.
Ezen felül fontos szerephez juthat az időjárás is, és akár alapjaiban határozhatja meg a hétvége alakulását is. A legfrissebb előrejelzés szerint mindhárom napon lehet számítani csapadékra, pénteken főként a reggeli és az esti órákban szakadhat le az ég, szombaton az időmérőt moshatja el az eső, és vasárnap is van kilátás heves esőzésekre és villámlásokra. A széllökések esetenként akár 30-40 kilométer/órát is elérhetik, és a hőmérséklet is jelentős mértékben fog ingadozni. Míg pénteken és szombaton bőven 20 Celsius-fok felé kúsznak a higanyszálak, sőt, utóbbi napon közel 30 Celsius-fok várható, vasárnap 20 Celsius-foknál is hűvösebb lesz az idő, ami a gumik viselkedésére száraz körülmények között is jelentős hatással lesz.
Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül ketten, Hamilton és Verstappen karöltve vezetik a vonatkozó örökranglistát, mindketten háromszor nyertek Interlagosban. Rajtuk kívül Russell és Norris számlál egyenként egy sikert a helyszínen.
Ami a jelenlegi formát illeti, az egyre sokoldalúbbnak mutatkozó Red Bull remek formában érkezik Interlagosba, ráadásul az esős időjárás is kedvezhet neki, hiszen Verstappen hagyományosan jól teljesít vizes körülmények között. Hamilton szintén remek esőmenő hírében áll, ráadásul a Ferrari az utóbbi versenyhétvégéken rendre erős formát mutatott, miközben a Mercedesszel továbbra is számolni kell. A McLaren ugyan az utóbbi időben kevésbé tudott kiegyensúlyozottan beleszólni az élen zajló küzdelembe, fejlesztésekkel készül Brazíliába, amivel már a 2027-es idényt készíti elő.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|380
|2.
|Max Verstappen
|261
|3.
|Lewis Hamilton
|259
|4.
|George Russell
|250
|5.
|Charles Leclerc
|245
|6.
|Lando Norris
|221
|7.
|Oscar Piastri
|144
|8.
|Isack Hadjar
|107
|9.
|Liam Lawson
|83
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Gabriel Bortoleto
|14
|15.
|Nico Hülkenberg
|13
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Hirakava Rjó
|1
|*:már világbajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|630
|2.
|Ferrari
|504
|3.
|Red Bull-Ford
|382
|4.
|McLaren-Mercedes
|365
|5.
|Racing Bulls-Ford
|108
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|27
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|16.30–17.30
|2. szabadedzés
|20.00–21.00
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|15.30–16.30
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6. 14.00