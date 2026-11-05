A Ferrari a saját démonaival küzd, a Mercedes koronázásra készül Brazíliában

Verstappen a leintés után is kiemelte, szerinte részben azért nyert, mert a Ferrarinál két első számú versenyző van. Hamilton eközben élesen kritizálta Leclerc-t, aki csak részben vállalta magára a felelősséget, igaz, a büntetést ő maga is jogosnak ítélte. A csapatfőnök, Frédéric Vasseur szerint a versenyzőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy nem csak önmagukért, hanem a Ferrariért, a szponzorokért és a gyárban dolgozó mintegy kétezer emberért is versenyeznek, akik rengeteget dolgoznak a csapat sikereiért.

Úgy vélte, nem kell minden lehetséges versenyhelyzetet előre egyeztetniük, a mexikóvárosi összecsapás után azonban jelezte, leülnek átbeszélni a történéseket. Érdekes lesz látni, hogy ennek lesz-e hatása a két versenyző hozzáállására, és másképp alakul-e közöttük egy esetleges csata a brazíliai versenyhétvégén.

Ocon pályafutásának vége?

Esteban Ocon múlt pénteken még autóba ült a második edzésen, a szombati gyakorláson azonban már Hirakava Rjó foglalta el az ülését, kedden pedig hivatalossá vált, hogy a francia az idény hátralévő részében már nem tér vissza a volán mögé. Ocon ezzel könnyen lehet, hogy végleg kikerül az F1-ből is, hiszen a következő évre nincs érvényes szerződése, a mostani ügy körül megjelent, rá nézve kedvezőtlen híresztelések pedig aligha javítanak a megítélésén. Különösen annak fényében, hogy már másodszor fordul elő vele, hogy nem fejezi be az idényt aktuális csapatánál: 2024-ben az Alpine-tól távozott egy versennyel a szezon vége előtt.

Bár Ocon maga is elismerte, hogy a mexikóvárosi hétvége pénteki napján nézeteltérése támadt a csapat egyes tagjaival, határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a vita során fizikai erőszakra is sor került. Francia sajtóértesülések szerint a pilóta a csapatfőnökkel, Komacu Ajaóval keveredett heves szóváltásba, és a beszámolók egy esetleges fizikai összetűzést is felvetettek. A történtek pontos részleteit azonban sem Ocon, sem a Haas nem hozta nyilvánosságra.