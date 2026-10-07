Nemzeti Sportrádió

Visszavonul a spanyolok világ- és Európa-bajnok labdarúgója

T. Z.T. Z.
2026.10.07. 13:48
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Pedro Rodríguez legutóbb a Lazio játékosa volt (Fotó: Getty Images)
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spanyol foci Pedro Rodríguez Spanyolország Pedro
Harminckilenc évesen bejelentette visszavonulását Pedro Rodríguez, aki 2010-ben világbajnoki címet nyert a spanyol labdarúgó-válogatottal. A Teneriféről származó támadónak június 30. óta nem volt klubja, miután távozott a Laziótól, döntését pedig a közösségi médiában indokolta meg.

„Úgy érzem, eljött a pillanat. Az idő, hogy megtegyem a következő lépést, és életem új szakaszába lépjek. Büszkén távozom, amiért megélhettem az álmomat, és mindazoknak az embereknek hálás vagyok, akik mellettem álltak, hogy mindez valóra válhasson. Köszönöm a labdarúgásnak, hogy ennyire boldoggá tett” – búcsúzott Pedro a közösségi médiában.

Pedro a spanyol futball egyik legeredményesebb játékosaként búcsúzik: 2010-ben világbajnok, 2012-ben Európa-bajnok lett, az FC Barcelonával pedig három Bajnokok Ligáját, öt spanyol bajnoki címet, három Európai Szuperkupát és két klubvilágbajnokságot nyert. A Chelsea játékosaként Premier League-győzelmet és FA-kupát is ünnepelhetett. Összesen 841 hivatalos mérkőzésen lépett pályára klubjai és a spanyol válogatott színeiben, ezeken több mint 200 gólt szerzett.

„Köszönöm a csapattársaimnak, a legjobbak nem a trófeák voltak az egészben, hanem ti. Köszönöm a klubjaimnak, amelyek megnyitották előttem az ajtót, az edzőknek, akik bíztak bennem, a szurkolóknak a szeretetet, valamint a gyerekeimnek, a családomnak és a barátaimnak” – fogalmazott búcsúüzenetében.

A 2010-es legendás világbajnok spanyol keretből így már csak Raúl Albiol, Sergio Ramos, Juan Mata és Javi Martínez aktív – igaz, jelenleg egyiküknek sincs klubja.

 

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