Visszavonul a spanyolok világ- és Európa-bajnok labdarúgója

„Úgy érzem, eljött a pillanat. Az idő, hogy megtegyem a következő lépést, és életem új szakaszába lépjek. Büszkén távozom, amiért megélhettem az álmomat, és mindazoknak az embereknek hálás vagyok, akik mellettem álltak, hogy mindez valóra válhasson. Köszönöm a labdarúgásnak, hogy ennyire boldoggá tett” – búcsúzott Pedro a közösségi médiában.

Pedro a spanyol futball egyik legeredményesebb játékosaként búcsúzik: 2010-ben világbajnok, 2012-ben Európa-bajnok lett, az FC Barcelonával pedig három Bajnokok Ligáját, öt spanyol bajnoki címet, három Európai Szuperkupát és két klubvilágbajnokságot nyert. A Chelsea játékosaként Premier League-győzelmet és FA-kupát is ünnepelhetett. Összesen 841 hivatalos mérkőzésen lépett pályára klubjai és a spanyol válogatott színeiben, ezeken több mint 200 gólt szerzett.

„Köszönöm a csapattársaimnak, a legjobbak nem a trófeák voltak az egészben, hanem ti. Köszönöm a klubjaimnak, amelyek megnyitották előttem az ajtót, az edzőknek, akik bíztak bennem, a szurkolóknak a szeretetet, valamint a gyerekeimnek, a családomnak és a barátaimnak” – fogalmazott búcsúüzenetében.

A 2010-es legendás világbajnok spanyol keretből így már csak Raúl Albiol, Sergio Ramos, Juan Mata és Javi Martínez aktív – igaz, jelenleg egyiküknek sincs klubja.