A Getafe megszerezte Daniel Carvajalt – hivatalos

Daniel Carvajal a Getafénál folytatja pályafutását – közölte hivatalos kommunikációs csatornáin a madridi klub. A 34 éves spanyol Európa-bajnok szerződtetését az tette lehetővé, hogy az egyesület megkapta a jóváhagyást a La Liga pénzügyi fair play-t vizsgáló testületétől, így elhárult az akadály a Real Madriddal többek között négyszeres spanyol bajnok, hatszoros Bajnokok Ligája-győztes jobbhátvéd szerződtetése elől. A klub közleménye szerint Carvajal egyéves, 2027 június 30-áig szóló szerződést írt alá volt csapata városi riválisával.