Nemzeti Sportrádió

A Getafe megszerezte Daniel Carvajalt – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.10.13. 10:32
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Fotó: Facebook/Getafe CF
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Real Madrid átigazolás Getafe Daniel Carvajal La Liga
A spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Getafe CF bejelentette, hogy szerződtette a Real Madrid egykori csapatkapitányát, Daniel Carvajalt, aki egy évre csatlakozik a Javier Bordalás irányította alakulathoz.

Daniel Carvajal a Getafénál folytatja pályafutását – közölte hivatalos kommunikációs csatornáin a madridi klub. A 34 éves spanyol Európa-bajnok szerződtetését az tette lehetővé, hogy az egyesület megkapta a jóváhagyást a La Liga pénzügyi fair play-t vizsgáló testületétől, így elhárult az akadály a Real Madriddal többek között négyszeres spanyol bajnok, hatszoros Bajnokok Ligája-győztes jobbhátvéd szerződtetése elől. A klub közleménye szerint Carvajal egyéves, 2027 június 30-áig szóló szerződést írt alá volt csapata városi riválisával.

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José Bordalás úgy a pályán, mint azon kívül fontos erősítésként tekint a hatszoros BL-győztes bekkre.

 

 

Real Madrid átigazolás Getafe Daniel Carvajal La Liga
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