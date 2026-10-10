Nemzeti Sportrádió

Romero a végén döntött, az Atlético legyőzte az Alavést

R. P.R. P.
2026.10.10. 18:30
null
Alejandro Grimaldo (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barcelona Atlético Madrid La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában az Atlético Madrid 2–1-re legyőzte a Deportivo Alavést.

A 33. percben Alejandro Grimaldo erős lövéssel szerzett vezetést a madridiaknak, de ezt az első félidő hosszabbításának hatodik (!) percében Lucas Boyé büntetőből kiegyenlítette.

A hazaiak emberhátrányba kerültek a 61. percben Ángel Pérez kiállítása miatt.

A hajráig 1–1 maradt az állás, ám a 87. percben jött Cristian Romero, és közeli fejessel megszerezte a vendégek második gólját, ami egyben a győzelmet is jelentette Diego Simeone csapatának.

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Alavés–Atlético Madrid 1–2 (Boyé 45+6., ill. Grimaldo 33., Romero 87.)
Kiállítva: Á. Pérez (Alavés, 61.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt
Később
18.30: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)

 

 

Barcelona Atlético Madrid La Liga
Legfrissebb hírek

Szálltak a papírrepülők, félbeszakadt a Rayo és a Bilbao mérkőzése

Spanyol labdarúgás
2 órája

A sereghajtó a 93. percben mentett pontot az Espanyol ellen

Spanyol labdarúgás
20 órája

A Mbappé-téma miatt dühöngött José Mourinho

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 17:28

Barcelona: Raphinha a Getafe- és a Galata-meccset is kihagyja

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 14:25

Csatlakozott az Atlético Madrid tulajdonosi köréhez az NBA egyik legnagyobb sztárja

Spanyol labdarúgás
2026.10.08. 22:42

A Getafe egyelőre nem szerződtetheti Carvajalt

Spanyol labdarúgás
2026.10.08. 21:52

Mbappé, Valverde, Huijsen és Konaté nélkül fogadhatja Gulácsiékat a Real

Spanyol labdarúgás
2026.10.08. 10:34

„Korábban sok észrevétlen futásom volt, Pedri viszont mindent lát” – Gordon könnyen alkalmazkodott a Barcelona játékához

Spanyol labdarúgás
2026.10.07. 17:42