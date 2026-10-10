Romero a végén döntött, az Atlético legyőzte az Alavést

A 33. percben Alejandro Grimaldo erős lövéssel szerzett vezetést a madridiaknak, de ezt az első félidő hosszabbításának hatodik (!) percében Lucas Boyé büntetőből kiegyenlítette.

A hazaiak emberhátrányba kerültek a 61. percben Ángel Pérez kiállítása miatt.

A hajráig 1–1 maradt az állás, ám a 87. percben jött Cristian Romero, és közeli fejessel megszerezte a vendégek második gólját, ami egyben a győzelmet is jelentette Diego Simeone csapatának.

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

Alavés–Atlético Madrid 1–2 (Boyé 45+6., ill. Grimaldo 33., Romero 87.)

Kiállítva: Á. Pérez (Alavés, 61.)

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt

Később

18.30: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)