Romero a végén döntött, az Atlético legyőzte az Alavést
A 33. percben Alejandro Grimaldo erős lövéssel szerzett vezetést a madridiaknak, de ezt az első félidő hosszabbításának hatodik (!) percében Lucas Boyé büntetőből kiegyenlítette.
A hazaiak emberhátrányba kerültek a 61. percben Ángel Pérez kiállítása miatt.
A hajráig 1–1 maradt az állás, ám a 87. percben jött Cristian Romero, és közeli fejessel megszerezte a vendégek második gólját, ami egyben a győzelmet is jelentette Diego Simeone csapatának.
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Alavés–Atlético Madrid 1–2 (Boyé 45+6., ill. Grimaldo 33., Romero 87.)
Kiállítva: Á. Pérez (Alavés, 61.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt
Később
18.30: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)