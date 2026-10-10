Női kézilabda NB I: Székesfehérváron nyert az újonc MTK
A fővárosi együttes az utolsó öt percben háromszor talált be döntetlen után, ezzel egymást követő második meccsét nyerte meg az élvonalban.
A fehérvári Maddi Aalla tíz lövést hatástalanított, Katarina Pavlovic hatszor volt eredményes. Imre Szofi 13 védéssel járult hozzá az MTK sikeréhez.
A Vasas hazai pályán 28–27-re nyert a Budaörs ellen, míg az egri Eszterházy SC odahaza 31–22-re kikapott a Kisvárdától.
NŐI KÉZILABDA NB I
5. FORDULÓ
ALBA FEHÉRVÁR KC–MTK BUDAPEST 19–21 (12–9)
Székesfehérvár, 449 néző. V: Horváth P., Marton B.
FEHÉRVÁR: AALLA – Szabó-Májer, PAVLOVIC 6 (1), Kovalcsik B. 2 (1), Kocsis B. 1, Freyberger-Szabó 2, Takó 1. Csere: Hajdu Gy. 1, ZENTAI 3, Moreno, Bojtos 2, Shi Zihan, Liu Xuedan 1, Sulyok. Edző: Szuzana Lazovics
MTK: IMRE SZ. – Miklós K. 3, LANCZ 4 (1), Boldizsár B. 1, SZABÓ LAURA 2, BUCSI 2, Berei 1. Csere: Wéninger (kapus), FERENCZY F. 3, Dakos, Bujdosó-Gerháth 1, Bánfai V. 1, Kurucz 3. Edző: Woth Péter
Az eredmény alakulása. 6. perc: 0–2. 12. p.: 4–5. 18. p.: 7–6. 24. p.: 10–7. 28. p.: 11–8. 34. p.: 13–10. 40. p.: 14–14. 46. p.: 16–16. 52. p.: 17–17. 58. p.: 18–19
Kiállítások: 6, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 3/1
MESTERMÉRLEG
Szuzana Lazovics: – Védekezésben nem láttam problémát, támadásban viszont annál inkább, utóbbi vezetett a végeredményhez. Sokszor nem az történt, amit megbeszéltünk.
Woth Péter: – Az első félidőben belementünk olyan akciókba, amelyeknél nem a csapatjáték dominált, egyesével próbálta megoldani mindenki. Ez nekünk nem fekszik. A szünet után mindenki hozzátett a meccshez támadásban és védekezésben is. Ahogy haladtunk előre az időben, egyre inkább az történt, amit szerettünk volna.
VASAS SC–MOYRA-BUDAÖRS UNITED SHIPPING 28–27 (16–13)
Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 350 néző. V: Felhő, Öcsi
VASAS: CSAPÓ KINCSŐ – Arany 2, Sápi 1, NAGY N. 9 (8), OGONOVSZKY 3, Tóth Nikolett 1, Csire 1. Csere: Hargitai (kapus), Román 4 (2), Szilovics 3, Kekezovics 4, Bede, Varjas. Edző: Konkoly Csaba
BUDAÖRS: Mátéfi D. – Krpezs-Slezák 5 (2), SZEKERCZÉS 7 (3), Kovalcsik J., Debreczeni-Klivinyi 1, Kármán 2, Szöllősi-Schatzl. Csere: Zsigmond P. (kapus), Hudák, Uhrin 3, MARINCSÁK 3, Bardi 1, Sztankovics K. 2, Sallai 3. Edző: Buday Dániel
Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–5. 15. p.: 7–6. 26. p.: 13–10. 41. p.: 19–18. 49. p.: 24–20. 56. p.: 26–24
Kiállítások: –, ill. 2 perc
Hétméteresek: 10/10, ill. 6/5
MESTERMÉRLEG
Konkoly Csaba: – Nagy taktikai csata volt, fegyelmezettek voltunk, többször is a kezünkbe vettük az irányítást. A végén volt egy kis szerencsénk, de megérdemelten tartottuk itthon a két pontot.
Buday Dániel: – Érdekes és hektikus mérkőzés volt. Az első félidőben nem működött a védekezésünk és kapusteljesítményünk sem volt. Fordulás után vissza tudtunk jönni, legalább egy pontra volt is esélyünk, viszont sajnos rendkívül sokat hibáztunk, így nem sikerült még azt sem megszereznünk.
ESZTERHÁZY SC–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 22–31 (11–14)
Eger, 300 néző. V: Bóna, Földesi
EGER: Szaracs – Teplán 1, Lévai, Pankotai 3, Hadnagy 1, Helm 6, Orell 3 (1). Csere: Nagy Zs., Kozma (kapusok), Bernát 1, Balog B. 1, SZTEFANOSZKA 4, Bencsik D. 1, Szár 1. Edző: Kocsis Csaba
KISVÁRDA: PÁSZTOR B. – Gém 3, Mlinkó 6 (2), KORONCZAI 5, Gyimesi, GYŐRI V. 4, MÉRAI 3. Csere: Orosz I. (kapus), Kibédi, Bacenková 7, Czenki, Kostyó 2, Török F., Szemes 1. Edző: Dévényi János
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 12. p.: 4–8. 18. p.: 8–11. 24. p.: 9–13. 36. p.: 11–18. 42. p.: 13–20. 48. p.: 14–23. 54. p.: 17–26
Kiállítások: 4, ill. 4 perc
Hétméteresek: 3/1, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Kocsis Csaba: – A második félidő első negyedórájában kiütközött a vendégek nagyobb rutinja, elsősorban védekezésben, el is döntötték a meccset. A végén már azért hajtottunk, hogy elkerüljük a két számjegyű különbséget.
Dévényi János: – A munkát elvégeztük. A védelem végig kiválóan teljesített, a támadásbefejezéseket illetően van bennem hiányérzet. A második félidő elején sikerült eldönteni a találkozót, így a hajrában már mindenkinek játéklehetőséget biztosítottam.