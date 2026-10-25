Gólpárbajt hozhat az idény első el Clásicója



Egyelőre nem lehet tudni, vasárnap melyikük örülhet a lefújás után, de a spanyol szélső minden fronton jobban áll. Mind a ketten világbajnokok, a BL-t egyelőre egyikük sem nyerte meg, Yamal azonban 19 évesen már Európa-bajnoknak és háromszoros spanyol bajnoknak vallhatja magát. Persze az is igaz, hogy Mbappé hétszeres francia bajnok, valamint európai aranycipős, továbbá az előző két kiírásban gólkirály lett a La Ligában. Egymás ellen eddig tizenegy alkalommal játszottak, ebből kilencszer a spanyol támadó csapata nyert. Kétszer a francia csatár örülhetett, döntetlenre viszont még soha sem végződött az egymás elleni csata. Ugyanakkor a teljes képhez tartozik, hogy Kylian Mbappé kilenc gólt szerzett ezeken a találkozókon, Yamal pedig hatot. Legutóbb a nyáron, a világbajnokság elődöntőjében találkoztak, ahol Spanyolország Mikel Oyarzabal és Pedro Porro góljával 2–0-ra legyőzte Franciaországot. Ami a jelenlegi formájukat illeti, Lamine Yamal 12 tétmérkőzésen tíz gólt és tíz gólpasszt jegyez, Kylian Mbappé pedig ugyanennyi fellépésen 12 gólt és három gólpasszt könyvelhetett el. Már miattuk is megéri megnézni a vasárnapi rangadót.



MINIINTERJÚ – A REAL MADRID MÁR VÁGYIK A REVANSRA Párizsban botlottunk, de a mentalitásunk változatlan – A vasárnapi lesz pályafutása első el Clásicója. Mit vár a rangadótól?

– Nagyon örülök, hogy visszatérhettem Spanyolországba, és testközelből élhetem át, milyen ez a csúcsmeccs, amelynek globálisan is óriási a hatása. Az egész világ megáll, amikor el Clásicót rendeznek. Bízom benne, hogy jól alakul a találkozó. – Ad okot aggodalomra, hogy a héten 4–2-re kikaptak a PSG-től, és ezzel elszenvedték az első vereségüket az idényben?

– Tény, hogy Párizsban botlottunk, de a mentalitásunk változatlan. Arra törekszünk, hogy a lehető legjobban végezzük a dolgunkat. – A nyáron hívta önt a Real Madrid is – milyen játékot vár a királyi gárdától?

– Más a játékstílusa, mint a miénk, de mindenki tudja, hogy a fontos mérkőzéseken mekkora versenyszellem dolgozik a Real Madrid futballistáiban, biztosan most is mindent beleadnak. A legutóbbi hét el Clásicóból csak egyet nyertek meg, úgyhogy alighanem vágynak már a revansra. RODRI, az FC Barcelona középpályása a Marcának

Félelmetesen hatékony az FC Barcelona támadógépezete

Ami a Barcelonát illeti, bár kétségtelenül Lamine Yamal a legjobb futballistája, a csapat támadósorával külön érdemes foglalkozni. Az idény kezdete óta egészen félelmetes ütemben termelik a gólokat a katalánok, és ha így folytatják, akkor nem sok együttes lesz, amelyik megállítja őket. Az eddigi 12 tétmérkőzésen 51 gólt szerzett Hansi Flick együttese, ami 4.25-ös átlagot jelent. A La Ligában még elképesztőbb ez az arány, ott kilenc forduló alatt 39 gólt jegyzett a Barca, ami 4.33-as átlag. Lamine Yamal mellett kiemelkedik Raphinha, aki Robert Lewandowski távozása óta középcsatérként villog, és meglepően jól teljesít ebben a szerepkörben. Tizenkét góllal vezeti a spanyol bajnokság góllövőlistáját, ráadásul mindössze nyolc mérkőzésen szerzett ennyit. Bár a brazil válogatottól kisebb sérüléssel tért vissza, rápihenhetett a hétvégi el Clásicóra. A Getafe ellen nem játszott, a Betis ellen 20, a PSG ellen 60 percet kapott. Az is igaz ugyanakkor, hogy ezeken a találkozókon egyetlen gólt sem szerzett. De talán a Real Madrid elleni rangadóra tartogatja a puskaport. A királyiak ellen egyébként kimondottan jól megy neki a játék. Tizenhárom találkozón kilenc győzelem és négy vereség a mérlege, na meg hét gól és három gólpassz. Pályafutása során csak a Sevilla ellen szerzett több gólt a brazil támadó – kilencet. Rajta kívül szót kell ejteni az egyaránt nyáron igazolt Anthony Gordonról, Gabriel Jesusról, és Karim Adeyemiről is. Az angol szélső egy gólt és öt gólpasszt, a brazil csatár három gólt, a német szélső pedig két gólt és három gólpasszt jegyez eddig a bajnokságban. És akkor a középpályásokat még nem is említettük.

4.33 GÓLT SZEREZ ÁTLAGBAN IDÉNYBELI BAJNOKI MÉRKŐZÉSEIN A BARCELONA, A REAL MADRID 2.55-ÖT

Fej fej mellett a csapatok az el Clásicók történetében

Nem csoda, hogy ezzel a csatárteljesítménnyel a Barcelona sorra dönti a rekordokat. A katalánok sohasem kezdték még kilenc győzelemmel a La Ligát, ráadásul a Betis elleni 5–2-es sikerrel beállították a Real Madrid 1968–1969-es rekordját. A hétvégi el Clásicón pedig meg is dönthetik azt. Valamint az egymás elleni örökmérlegben is átvehetik a „vezetést” (egészen elképesztő, hogy 264 tétmérkőzést követően ugyanúgy 106-106 győzelemmel, és 52 döntetlennel állnak a csapatok), sőt akár a szerzett gólok számában is beérhetik a királyiakat. Kell ennél több motiváció?

MINIINTERJÚ – MESSZE VAGYUNK MÉG A „KÉSZ CSAPATTÓL” Legyen nagyszerű meccs, és mi nyerjünk! Remek formában várhatják az el Clásicót, az előző nyolc mérkőzésükből hetet megnyertek, ráadásul az utóbbi három meccsükön tizenkét gólt szereztek.

Valóban jó formában vagyunk, egymás után nyerjük a mérkőzéseket, remekül játszunk és sok gólt szerzünk. De az el Clásicón ennek nincs jelentősége, ez teljesen más meccs. A Real Madrid és a Barcelona idényenként legalább kétszer összecsap egymással, ez a világ legfontosabb rangadója, nincs még egy ehhez fogható mérkőzés, ilyenkor megáll a világ – mindenki ezt nézi. Legyen nagyszerű meccs, és mi nyerjünk! Számomra nem különleges visszatérni a Camp Nouba, ugyanolyan érzés, mintha bárhol máshol játszanánk. Sokak szerint a Barcelonával ellentétben a Real Madrid nem kapja meg a kellő elismerést. Mit gondol erről?

Nem kérek mást, csak azt, hogy a játékosaim elismerést kapjanak, amikor remekül teljesítenek, az edzőjüket pedig kritizálják, amikor kevésbé mennek jól a dolgok. A Barcelona párizsi veresége semmin sem változtat, akik egy héttel azelőtt azt gondolták, hogy a katalánok kiütnek minket, azok most is ezt gondolják. Nem érdekel, ha dicsérik a Barcelonát, sőt, olykor megérdemli. Azonban ránk sokan úgy tekintenek, mint egy „kész termékre”, de csak három hónapja dolgozunk együtt, ha levonjuk a válogatottban töltött időt, akkor két hónapja. Messze vagyunk még a „kész csapattól”. Nem igazságos, ha egy ilyen állapotban lévő csapatot hasonlítanak össze egy két-három éve együtt dolgozó együttessel. Martínez Munuera vezeti a mérkőzést, aki coachingszolgáltatásokért fizetett Enríquez Negreira fiának. Jó választás volt a szövetség részéről?

Ez az információ meglep, de a játékvezető személye sohasem zavar engem, mindig abból indulok ki, hogy jó bíró. Engem csak az zavar, ha nem tartják be, hanem megszegik a szabályokat. Mindenesetre sok sikert kívánok a bírónak. José MOURINHO, a Real Madrid vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón

Arda Güler szárnyal, ő lehet a Real Madrid nyerőembere

Természetesen nemcsak a Barcelonánál, hanem a Real Madridnál is vannak világklasszis labdarúgók, mint Kylian Mbappé vagy Jude Bellingham, azonban a csapat legfontosabb játékosa jelenleg Arda Güler. A 21 éves török középpályás az évek során egyre feljebb került a hierarchiában, Luka Modric távozása óta a kreativitásával és passzaival betölti a horvát legenda hagyta űrt. A pályán ő szabja meg a Real Madrid játékát, hiányában igencsak akadozik a gépezet. Az évad elején a jobb szélen játszott, azonban José Mourinho az utóbbi meccseken Aurélien Tchouaméni mellé tette mélységi szerepkörbe, ezzel Federico Valverde kiszorult a jobbhátvéd posztra, amelyen továbbra is világklasszis teljesítményt nyújt. Jude Bellinghamé a tízes poszt, Arda Güler így némileg távolabb játszik a kaputól, ám ez is remekül fekszik neki. Mélyebbről szervezi a játékot, elkéri a labdát, és remek felpasszaival, indításaival képes megbontani az ellenfél védelmét – gyakorlatilag ő határozza meg játék sebességét. A Barcelona letámadása ellen jó megoldás lehet Arda Güler mélyebb szerepeltetése, nem jön zavarba, amikor a nyakán liheg az ellenfél, és képes üres területeket megjátszani, amelyeket Yan Diomandé, Kylian Mbappé vagy Jude Bellingham befuthat. Emellett a kapu elé is odaér – ezt láthattuk a Sevilla ellen, amikor hatalmas gólt szerzett a tizenhatos előteréből. Ráadásul a távoli bombái mellett a szabad- és szögletrúgásai is veszélyt jelentenek.

„Arda Güler rengeteget dolgozik, de sokan nem ismerik el a kemény munkát – mondta néhány hete a Marcának José Mourinho. – Elképesztően tehetséges játékos, több poszton is bevethető. Nagyon elégedett vagyok vele.”

Arda Güler a madridi labdakihozatalokban főszereplő lehet, valamint a mélységi passzaival, a ritmusváltásaival, távoli lövéseivel és sokoldalúságával tehet azért, hogy a Real Madrid három év után legyőzze Barcelonában ősi riválisát.

JOSÉ MOURINHO HÁROM EMLÉKEZETES EL CLÁSICÓJA 2010. NOVEMBER 29., LA LIGA Barcelona–Real Madrid 5–0 (2–0)

Nem sikerült jól José Mourinho első bajnoki el Clásicója. Minden idők egyik legjobb Barcáját Pep Guardiola irányította, az első félidőben Xavi és Pedro szerzett gólt, a fordulás után David Villa kétszer, Jeffrén egyszer talált be. A feszült hangulatú meccsen tizenkétszer villant a sárga lap, Sergio Ramos pedig pirosat kapott. 2011. ÁPRILIS 20., SPANYOL KUPA-DÖNTŐ

Real Madrid–Barcelona 1–0 (0–0, 1–0, 1–0)

A portugál szakember első madridi fináléja már annál jobban alakult, a valenciai Spanyol Kupa-döntőben nagy csatában, hosszabbításban 1–0-ra győzött a Real Madrid. Sok helyzetet hozott a meccs, az egyetlen gólt Ángel Di María beadása után Cristiano Ronaldo fejelte. A gólpasszt adó argentint a hajrában két sárga lap után kiállította a játékvezető. 2012. ÁPRILIS 21., LA LIGA

Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)

A Real Madrid jelenlegi pályaedzője, Sami Khedira góljával vezetéshez jutottak a fővárosiak, Alexis Sánchez a 70. percben kiegyenlített. A győztes gólt Cristiano Ronaldo szerezte, ekkor született híres ünneplése: nyugalomra intette a Camp Nout. Az idény végén száz ponttal és 121 szerzett góllal bajnok lett a Real Madrid, utóbbi rekord.

NS-VÉLEMÉNY SMAHULYA ÁDÁM: – Csaknem egy éve, 2025 novemberében tért vissza a Barcelona a fel­újított Camp Nouba, és azóta bevehetetlen erődként funkcionál a stadion a bajnokságban. Mind a tizennyolc hazai találkozóját megnyerte otthon a csa­pat a La Ligában, ezeken szerzett 58 gólt, miközben csak 11-et kapott. A Real Mad­rid 2–0-s vereséget szenvedett májusban a Barca vendégeként, igaz, a két gólszerző, Marcus Rashford és Ferran Torres azóta távozott. A keret azonban a nyáron tovább erősödött, a támadósort pedig sokan már-már a Lionel Messi, Luis Suérez, Neymar trióhoz mérik. Lehet, hogy ez korai, de aligha túlzás, hogy jelenleg a katalánoké a világ ­egyik legjobb csatársora. Ám ettől függet­lenül sem érzem, hogy a Real Madrid lenne az első együttes a bajnokságban, ­amely be­veszi a felújított Camp Nout. A két csapat játékát látva már a pontszerzés is bravúr lenne a királyiaktól. Majdnem minden poszton erősebbnek érzem a Barcelonát, és Hansi Flicket is jobb vagy legalábbis korszerűbb edzőnek tartom, mint José Mourinhót. Benne van, hogy Kylian Mbappé, Jude Bellingham vagy Yan Diomandé megvillan, és kihasználja, hogy hátul sebezhető a Barca. Csakhogy ez aligha lesz elég. A túloldalon nagyobb a tűzerő és több olyan játékos van, aki képes váratlant húzni. A Real Madrid sem rossz, sőt, javult az előző idényhez képest, de nem hinném, hogy meg tudja fékezni a megállíthatatlan gyorsvonatként száguldó katalán gépezetet. A nyáron egy csatát már elvesztettek a királyiak a katalánok ellen, Rodri kettejük közül a Barcelonát választotta. Vasárnap a pályán is összecsap­nak, majd hétfőn jön az Aranylabda-gála, amelyen Lamine Yamal és Kylian Mbappé is érdekelve van. Izgalmas napok elég néznek a spanyol futball szerelmesei… JUDI ÁDÁM: – A legtöbben Barcelona-hengert várnak az el Clásicótól, azonban, ha van csapat, amelyet sosem szabad leírni, az a Real Madrid. A királyiak rengetegszer bizonyították már, hogy képesek borítani a papírformát és bármilyen vesztes állásból fel tudnak állni. Habár a madridi szurkolók között is megosztó, José Mourinho sokadjára is képes lehet borsot törni a katalánok orra alá. A portugál szakvezetőnek ráadásul remek formában vannak a támadói, akik már ismerik a siker receptjét. Kylian Mbappé tudja, hogyan kell eldönteni nagy meccseket, Jude Bellingham volt már nyerőember el Clásicón, Arda Güler a legjobb formában lévő madridi, Yan Diomandé pedig nyári érkezése óta egyre jobban játszik, előző négy meccsén három gólt szerzett és három gólpasszt adott. Utóbbi szerepeltetése azért is érdekes, mert Vinícius Júnior eltiltásával egyértelmű a helye a bal oldalon, azonban, ha a brazil bevethető lenne, padozna vagy a másik szélen játszana. A Real Madridnak előnyére válik, hogy Vinícius Júnior nem játszhat, mivel a brazil körül továbbra is rendszeresen forr a levegő, ráadásul szörnyű formában van az idény kezdete óta (csak egyszer talált be), míg Yan Diomandé nemcsak gyors és jól cselez, hanem gólokkal és gólpasszokkal segíti csapatát. Arda Güler és Kylian Mbappé között nagyszerű a kapcsolat, a török rendre elképesztő labdákkal szolgálja ki a franciát. Érdekes lehet Marc Cucurella és Lamine Yamal párharca is, az előző Bajnokok Ligája-idényben még a Chelsea játékosaként a balhátvéd leradírozta a pályáról a katalánok sztárját, a londoniak 3–0-ra győztek. Ha a Camp Nouban ismét „zsebre teszi” honfitársát, az már fél siker a madridiaknak.

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!