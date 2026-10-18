Güler és Mbappé is megvillant, két góllal vezet a szünetben a Real

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Real Madrid–Sevilla 2–0 (2–0) – élőben az NSO-n!

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. V: Mateo Busquets Ferrer

Real Madrid: Courtois – Valverde, I. Konaté, Huijsen, Cuccurella – Jude Bellingham, Tchouaméni – Endrick, Güler, Diomande – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

A kispadon: Lunyin (k.), J. Navarro (k.), Alexander-Arnold, Carreras, Dumfries, Militao, Rüdiger, Bernardo Silva, B. Díaz, Camavinga, Pitarch, Espí

Sevilla: Vlahomidosz – J. Iglesias, Castrín, Kike Salas, G. Suazo – Agoumé, Y. Fofana – R. Vargas (Ejuke, a szünetben), Peque Fernández, Félix Correira – Ure. Vezetőedző: Luís García Plaza

A kispadon: Fran González (k.), Rafa Romero (k.), Carmona, Julio Díaz, Fabio Cardoso, Sangante, Jesús Cruz, Guillén, Manu Bueno, Alfon González, Stassin

Gólszerző: Güler (30.), K. Mbappé (37.)

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