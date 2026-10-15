La Liga: szektorbezárás és pénzbüntetés a Rayo Vallecanónak

A madridi klubnak a stadionja déli lelátóját kell lezárnia a következő, Elche elleni hazai bajnoki meccsén, amit jövő szombaton rendeznek.



A testület figyelmeztette a Rayót, hogy ha az eset megismétlődik, akár zárt kapus büntetés is következhet.



A hazai szurkolók az elnök-tulajdonos Raúl Martín Presával szembeni elégedetlenségüknek hangot adva a szombati meccs 13. percében papírrepülőket, gumilabdákat és egyéb tárgyakat dobáltak a pályára, ami miatt a játékvezető félbeszakította az összecsapást. A hazai futballisták lesétáltak a pályáról, és bár a 24. percben újraindult a mérkőzés, szinte pillanatokkal később ismét meg kellett állítani, mert a drukkerek nem hagyták abba a tárgyak bedobálását.



Két hazai labdarúgó, Óscar Valentín és Isi Palazón kisétált az ultrákhoz, akiket igyekeztek lenyugtatni. Ezt követően az együttesek visszatértek, tíz percet melegítettek, de amikor újfent útjára indult a labda, ismét elkezdődött a dobálózás: ekkor a játékvezető – a rendőrséggel egyeztetve – úgy döntött, felfüggeszti a mérkőzést.



A meccs esetleges folytatásáról, vagy a három bajnoki pont sorsáról egyelőre nem döntött a La Liga.

