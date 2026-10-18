Kocsis Csillag aranyérmet nyert a SUP-világbajnokságon

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség oldalának közlése szerint Kocsis Csillag szinte rajt-cél győzelmet aratott a háromszor négy kilométeres körből álló, 12 kilométeres hosszútávú versenyen az olaszországi Sabaudiában rendezett SUP-világbajnokságon.

A felfújható deszkások női versenyében a SUP-szakág vezetője, Nagy-Rasztotzky Eszter ezüstérmet ünnepelhetett, míg Pihelevics Loretta bronzérmet nyert. A férfiak között Szabó Zénó a dobogó harmadik fokára állhatott fel, Szabó Gábor pedig a masters férfiak 50 év feletti mezőnyében szerzett világbajnoki címet.

