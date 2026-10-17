Döntés a 89. percben, folytatta győzelmi sorozatát az Atlético Madrid

Kezdetben az Atlético vezetett veszélyesebb támadásokat, az első játékrész második felére feljavult az Espanyol, de a kisebb helyzetek mindkét oldalon kimaradtak.

A második játékrésznek is az Atleti futott neki kezdeményezőbben, azonban továbbra sem talált rést a hazai védelem közepén – igaz, a 62. percben a nem sokkal korábban becserélt Marcos Llorente átlövéssel telibe találta a lécet.

S amikor már-már a jegyzőkönyvbe került a döntetlen, a 89. percben érkezett az Atlético-gól: a második félidőben becserélt Álex Baena gyors ellentámadás végén 18 méterről a kapu jobb oldalába lőtt.

Az Atlético sorozatban az ötödik bajnoki meccsét nyerte meg, és bár az immár négy forduló óta nyeretlen Espanyol pont nélkül maradt, drukkerei egyvalamit megünnepelhettek: a januárban térdszalagszakadást szenvedő Javi Puado visszatért – a csapatkapitány a 82. percben lépett pályára csereként.

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Espanyol–Atlético Madrid 0–1 (Baena 89.)

Később

16.15: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Osasuna–Racing Santander (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Málaga–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Deportivo–Levante 1–1 (Nsongo 63., ill. Requena 82.)