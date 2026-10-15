Nemzeti Sportrádió

Működött az öregróka-ösztön – ódákat zeng Mourinho taktikájáról a Real Madrid legendája

T. Z.T. Z.
2026.10.15. 17:37
null
Predrag Mijatovics (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid Roma José Mourinho Predrag Mijatovics
Predrag Mijatovics szerint José Mourinho kiválóan időzített cseréi döntő szerepet játszottak a Real Madrid Roma elleni, 4–3-as Bajnokok Ligája-győzelmében. A madridiak korábbi klasszisa a Cadena SER El Larguero című műsorában méltatta a portugál vezetőedző taktikai érzékét, kiemelve annak a jelentőségét, hogy a megfelelő pillanatban nyúlt bele a mérkőzésbe.

Mourinho bízott a cserékben, kivárta a megfelelő pillanatot, és fantasztikus munkát tett le az asztalra. Működött az öregróka-ösztöne

 – fogalmazott Predrag Mijatovics, aki 1996 és 1999 között játékosként, 2006 és 2009 között pedig a klub sportigazgatójaként dolgozott a Real Madridnál, és nevéhez fűződött többek között az 1998-as, Juventus elleni amszterdami Bajnokok Ligája-döntő győztes találata.

A legendás játékos szerint Mourinho már az első félidőben felismerte, hogy a Roma emberfogásra épülő játéka hosszú távon komoly fizikai terhelést jelenthet az olaszoknak. Úgy vélte, a madridiak vezetőedzője tudatosan várt a hajráig, amikor az ellenfél már kimerült, és a megfelelő cserékkel megfordíthatta a meccs állását.

Mourinho zseniális volt, kivárta a megfelelő pillanatot, sőt olyan játékosokat is lecserélt, akik emiatt akár meg is sértődhettek, például Viníciust. Olyan futballistákat küldött be, akik a kispadról érkezve még nagyobb bizonyítási vággyal játszottak. Ez változtatta meg a mérkőzés menetét

 – érvelt Mijatovics.

A montenegrói elmondta, a találkozó fontos tanulságokkal szolgálhat a szakembernek, hiszen megmutatkozott, kikre számíthat a cserejátékosok közül: „Ez a mérkőzés több lehetőséget is megmutatott Mourinhónak, hogy egyes játékosok akkor is fontosak lehetnek, ha nem kezdőként lépnek pályára” – emelte ki, hozzátéve, hogy a fordítás jelentős önbizalmat adhat a jellemzően kevesebb játéklehetőséghez jutó labdarúgóknak.

Mijatovics ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a Real Madridnak a győzelem ellenére több területen fejlődnie kell, amivel szerinte a portugál mester is tisztában van: „Mourinho pontosan tudja, kiben bízhat, mikor számíthat az egyes játékosokra, és kik azok, akikhez akkor nyúlhat, amikor meg kell fordítani egy meccset” – összegzett az interjú végén.

Bajnokok Ligája
18 órája

Hiába Malen duplája, a Real Madrid a hajrában hét perc alatt három szögletből gólt szerezve nyert a Stadio Olimpicóban

Az olasz klubbal Kl-t nyerő José Mourinhót a meccs elején a rómaiak, a végén a spanyolok ünnepelték.

 

 

Bajnokok Ligája Real Madrid Roma José Mourinho Predrag Mijatovics
Legfrissebb hírek

Iraola: Ezúttal Barcola és Wirtz jelentette a különbséget

Bajnokok Ligája
7 órája

Gólrekordot hozott a BL-alapszakasz második fordulója – statisztikák

Bajnokok Ligája
9 órája

Gian Piero Gasperini: A legváratlanabb módon akadtunk el a célvonalon

Bajnokok Ligája
10 órája

Múlhatatlan ellenszenv – Cselőtei Márk publicisztikája

Spanyol labdarúgás
18 órája

Varga Barnabás visszatért, de kikapott az AEK a Sahtartól

Bajnokok Ligája
18 órája

Szerdai BL-eredmények és tabella két forduló után

Bajnokok Ligája
18 órája

A PSG összeroppantotta a Cityt Manchesterben, majd Haaland duplázott

Bajnokok Ligája
18 órája

Hiába Malen duplája, a Real Madrid a hajrában hét perc alatt három szögletből gólt szerezve nyert a Stadio Olimpicóban

Bajnokok Ligája
18 órája