Vívás: aranyérmes a női kardcsapat az orani vk-viadalon

A hongkongi világbajnoki finálé visszavágóját hozta a női kardozók orani világkupa-viadalának csapatversenye – és szintén a döntőben, ahová a vb-aranyérmes magyar csapat, vagyis a Battai Sugár, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű négyes a hongkongi, a spanyol és az azeri válogatotton keresztül jutott be, igaz, utóbbi esetben vívás nélkül, merthogy Azerbajdzsán sérülés miatt nem állt fel az elődöntőben (s aztán a bronzmeccsen sem a franciák ellen).

S akárcsak júliusban a vb-n, az orani vk-viadalon is az ellenfél, vagyis Kína kezdett jobban, s akárcsak akkor, ezúttal is kellett valaki a mieink közül, aki átállítja a váltót. A jó irányba. Ez Hongkongban Szűcs Luca volt, Oranban meg Battai Sugár – mindkétszer 12:3-as asszót rögzített a jegyzőkönyv.

És akárcsak Hongkongban, ezúttal is legyőzte a magyar négyes a kínai kvartettet, vagyis a szezont győzelemmel kezdte a válogatottat immár nemcsak ideiglenesen, hanem kinevezett vezetőedzőként irányító Dávid László vezénylete „alatt”.

A még sohasem látott összetételben pástra lépő Rabb Krisztián, Tóth Bertalan, Bíró Huba, Dallos Benedek négyes remekül helytállt vasárnap Oranban, külön kiemelendő a negyeddöntős siker az amerikaiak ellen – az ellenfél bármelyik válogatottnak nehéz falat, s nem is a fiatal magyar kvartett számított az esélyesnek, szerencsére rácáfoltak erre a vélekedésre a mieink! S ugyan az elődöntőben a franciák a harmadik asszó után megrázták magukat, és lelépték a magyar négyest, a bronzcsatában meg az oroszok bizonyultak jobbnak, a negyedik hely mindenképpen értékes és jó eredmény. A győzelmet a franciák szerezték meg, a japánokat verték a fináléban.

VILÁGKUPAVERSENY, ORAN

Kard. Csapat. Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Hongkong 45:38 (Battai +5, Spiesz +3, Szűcs –1). Negyeddöntő: Magyarország–Spanyolország 45:25 (Katona +8, Spiesz +7, Szűcs +5). Elődöntő: Magyarország–Azerbajdzsán – az azeriek sérülés miatt feladták. Döntő: Magyarország–Kína 45:42 (Battai +2, Szűcs +1, Spiesz 0)

Férfiak. Nyolcaddöntő: Magyarország–Tunézia 45:28 (Rabb +11, Tóth B. +7, Bíró H. –1). Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 45:41 (Rabb +7, Tóth B. +2, Dallos –5). Elődöntő: Franciaország–Magyarország 45:28 (Rabb –4, Tóth B. –6, Bíró H. –7). A 3. helyért: Oroszország–Magyarország 45:42 (Tóth B. +1, Rabb –2, Bíró H. –2)